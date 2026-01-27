EN CENTENARIO, EL BOLETO DE COLECTIVOS CASI LLEGA LOS $2500

El intendente de Centenario, Esteban Cimolai, oficializó un incremento en la tarifa del transporte urbano de pasajeros mediante el Decreto Municipal N° 0039/2026. La normativa, firmada el pasado 15 de enero, establece el nuevo valor del boleto en $2.478,25. Este ajuste responde a una solicitud de la empresa Pehuenche S.A., prestadora actual del servicio en la localidad.

El nuevo monto se calcula en base a la Ordenanza Municipal N° 8.318/2019. Esta norma estipula que la tarifa local no debe superar el 70% del valor del pasaje interurbano entre Centenario y Neuquén Centro. La reciente actualización de parámetros por parte de la Dirección Provincial de Transporte impactó directamente en el costo local. Actualmente, la empresa Pehuenche opera bajo una prórroga, luego de que el llamado a licitación en el 2025 resultara desierto.

El pedido por el boleto gratuito

En paralelo a la suba, el debate por el alivio económico a las familias sigue vigente. Concejales del Movimiento Popular Neuquino presentaron un reclamo formal el 13 de enero para aplicar la Ordenanza N° 10.227/25. Esta normativa, aprobada en julio pasado, creó el Boleto Estudiantil Gratuito para los niveles primario y secundario.

Los ediles Machado y Valdebenito solicitaron activar el beneficio de manera urgente antes del inicio del ciclo lectivo. Tras reuniones con el Ejecutivo Municipal, surgió el compromiso de instrumentar el sistema durante el mes de febrero. El objetivo es garantizar que los estudiantes cuenten con el beneficio frente al nuevo cuadro tarifario. La comunidad educativa permanece atenta al cumplimiento de este acuerdo para amortiguar el impacto del aumento en la canasta escolar.