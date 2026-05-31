EN CENTENARIO, SECUESTRARON LA GRÚA MUNICIPAL PORQUE SU CHOFER ESTABA BORRACHO

Un control vehicular de rutina en la localidad de Centenario derivó en un escándalo durante la madrugada del domingo. Lo que debió ser un procedimiento habitual de seguridad vial se transformó en una escena insólita que requirió intervención policial.

El operativo, que se desarrollaba en la intersección de las calles Honduras y Ecuador, estaba a cargo de inspectores municipales y efectivos de la Comisaría 52. Durante las primeras horas de la jornada, las autoridades controlaron a numerosos conductores en el barrio Sarmiento.

Como resultado de los primeros test, los agentes procedieron a retener un total de seis vehículos debido a resultados positivos de alcoholemia. Entre los infractores se encontraba una motociclista que registró un nivel de 0,95 gramos de alcohol por litro de sangre.

Para agilizar el traslado de los automóviles incautados hacia el playón municipal, las autoridades solicitaron el arribo de una grúa privada tipo camilla. Sin embargo, la llegada del chofer contratado por la comuna desató una ola de sospechas entre los presentes.

Los propios infractores que esperaban la remoción de sus rodados notaron anomalías en el comportamiento del conductor del camión Mercedes Benz. Los ciudadanos denunciaron de inmediato que el operario del auxilio presentaba un fuerte y evidente aliento etílico.

“Quien debe trasladar los vehículos secuestrados también tiene que estar en condiciones de manejar”, reclamaron indignados los dueños de los autos retenidos. La exigencia de un test para el conductor de la grúa desató una fuerte discusión que escaló rápidamente.

Los reclamos verbales dieron paso a forcejeos y agresiones físicas directas, donde incluso un efectivo policial resultó golpeado en medio del tumulto. Ante el descontrol, los inspectores municipales no tuvieron más opción que someter al chofer del auxilio al test de alcoholemia.

El examen confirmó el peor escenario al arrojar que el conductor de la grúa superaba un gramo de alcohol en sangre. Además, el operario carecía de la documentación obligatoria para circular, por lo que el camión de auxilio también terminó secuestrado por las autoridades.