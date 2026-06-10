EN EL RETORNO DE MESSI, LA SCALONETA CERRÓ SU GIRA CON UNA GOLEADA

La Selección Argentina cerró su etapa de preparación con una victoria por 3-0 frente a Islandia en su último compromiso amistoso. Con este resultado, el conjunto nacional concluyó los ensayos previos y se alista de forma definitiva para el inicio del certamen máximo. El plantel profesional iniciará su participación en la Copa del Mundo en un lapso de pocos días.

El compromiso internacional se disputó este martes por la noche en el Jordan-Hare Stadium ubicado en el estado de Alabama. El desarrollo del juego estuvo condicionado inicialmente por un fuerte diluvio que azotó la región antes del pitazo inicial. En la primera etapa, el estratega optó por realizar una mezcla entre los futbolistas habituales titulares y varios relevos.

El marcador central se inauguró durante los primeros cuarenta y cinco minutos gracias a una destacada resolución individual de Valentín Barco. El joven mediocampista concretó un gran gol y exhibió un rendimiento muy alto a lo largo de su participación. La primera mitad concluyó con una mínima ventaja que transmitió tranquilidad al banco de suplentes de la albiceleste.

Para el período complementario, el entrenador dispuso el ingreso en masa de las principales figuras de la plantilla nacional. Futbolistas de la talla de Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández saltaron al campo de juego de inmediato. Estas modificaciones buscaron aceitar el funcionamiento colectivo de cara al trascendental debut del equipo en la Copa del Mundo.

La gran atracción de la jornada deportiva fue el retorno a las canchas del astro futbolístico Lionel Messi. El experimentado delantero rosarino demostró su jerarquía intacta pocos segundos después de haber ingresado al terreno de juego norteamericano. Su sola presencia modificó sustancialmente la velocidad y la profundidad de los ataques ejecutados por la delantera argentina.

El histórico capitán frotó la lámpara y habilitó con un pase milimétrico entre líneas al delantero Lautaro Martínez. El atacante del Inter fue derribado bruscamente dentro del área rival, provocando la sanción inmediata de la pena máxima. El propio Messi ejecutó el tiro desde los doce pasos con total solidez para estampar el dos a cero transitorio.

Con este tanto de penal, el atacante alcanzó un nuevo récord personal al transformarse en el goleador más longevo del combinado patrio. La efectividad exhibida en la zona de definición aportó una enorme dosis de confianza para afrontar los próximos desafíos. Los futbolistas islandeses no lograron contrarrestar la jerarquía técnica de las variantes ofensivas dispuestas por el cuerpo técnico.

Sobre el cierre del partido, una destacada combinación asociativa entre Messi y De Paul le permitió asistir a Thiago Almada. El volante ofensivo definió con prestancia para sellar el tres a cero definitivo en el marcador del estadio. La delegación nacional culminó la gira internacional con una imagen positiva y enfoca sus cañones en el debut del próximo jueves.