EN LA OTC, MARCELO RUCCI DESTACÓ EL ROL DE LOS TRABAJADORES

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa marcó su presencia en la Offshore Technology Conference 2026 (OTC). La comitiva gremial participó activamente en la presentación oficial de la provincia de Neuquén ante inversores internacionales en Estados Unidos. El mensaje central se enfocó en la necesidad de integrar a los operarios en el núcleo de las decisiones estratégicas de Vaca Muerta.

Marcelo Rucci, secretario general de la organización, acompañó las ponencias de importantes operadoras como YPF y Pan American Energy. También estuvo presente durante la disertación del gobernador Rolando Figueroa en el panel dedicado al rol de Argentina como socio energético confiable. La participación sindical subrayó que el crecimiento de la cuenca neuquina depende directamente del bienestar y la seguridad de su fuerza laboral.

Tras finalizar las exposiciones, el dirigente sindical destacó la importancia de la sinergia entre los distintos actores del sector hidrocarburífero. Rucci enfatizó que la realidad de los yacimientos no convencionales requiere de un esfuerzo conjunto y coordinado. “Hay una gran posibilidad en entender que empujar el carro todos juntos lo va a hacer más fácil. Vaca Muerta es una realidad ya”, aseguró el representante de los trabajadores.

La visión del gremio sostiene que el éxito energético no debe evaluarse únicamente a través de métricas de inversión o niveles de producción. Para la organización, el desarrollo genuino implica garantizar condiciones laborales seguras y oportunidades reales para las familias petroleras de la región. En este contexto, el sindicato promueve una agenda que prioriza la formación profesional y el arraigo en las comunidades locales.

Como respuesta a las demandas del mercado, el gremio avanza en la construcción de un centro de formación propio en la capital neuquina. Esta institución contará con certificaciones de validez internacional y convenios de colaboración con diversas universidades del país. Además, se implementará una escuela móvil diseñada para trasladar capacitación técnica y práctica directamente a las localidades donde se encuentran los yacimientos.

La seguridad operativa fue otro de los ejes fundamentales tratados durante la gira internacional en Houston. Rucci remarcó que la integridad física de los operarios es la prioridad absoluta para la gestión sindical en cada jornada laboral. Sobre este punto, el secretario general fue categórico al expresar que “es una industria de riesgo. Queremos que la gente vaya y vuelva a su casa: eso es lo más importante”.

Durante un encuentro previo organizado por la Federación de Cámaras del Sector Energético, Rucci instó a los empresarios a depositar su confianza en el potencial nacional. El dirigente resaltó que el trabajo articulado entre las pymes, el Estado y el sindicato es lo que permite transformar proyectos en resultados concretos. Según su visión, este esfuerzo compartido es el motor que sostiene las proyecciones de crecimiento para la industria.

Finalmente, el líder sindical proyectó un futuro de expansión sin precedentes para la actividad extractiva en la Patagonia. Instó a todos los sectores a prepararse con responsabilidad para afrontar los desafíos logísticos y humanos que vendrán. “Tenemos que trabajar para estar a la altura de las circunstancias y es importante que lo hagamos entre todos para que sea posible”, concluyó Rucci ante la audiencia.