EN LAS LAJAS HABILITAN UN PREDIO PARA 250 CAMIONES ANTE LOS CORTES EN PINO HACHADO

La localidad de Las Lajas implementó un exhaustivo plan de contingencia ante la inminente llegada de la temporada invernal en la cordillera. Las autoridades dispusieron un predio estratégico con capacidad para albergar hasta 250 camiones de carga internacional. El espacio logístico se encuentra ubicado exactamente en el ingreso a la comuna, a la vera de la Ruta Nacional 40.

Este mecanismo preventivo busca mitigar el impacto de las habituales interrupciones de tránsito que sufre el paso fronterizo internacional Pino Hachado. Las intensas tormentas de nieve suelen forzar el cierre temporal de la calzada por estrictas razones de seguridad vial. Durante el último fin de semana, el protocolo municipal debió activarse de manera inmediata por las malas condiciones climáticas.

El director de Defensa Civil de Las Lajas, Daniel Vergara, brindó precisiones sobre el reciente operativo logístico. El funcionario detalló que el cruce hacia Chile se interrumpió preventivamente el pasado viernes por la tarde. Esta contingencia meteorológica generó de forma automática la acumulación de 110 camiones pesados que quedaron varados dentro de la localidad neuquina.

Las tareas de despeje de la calzada permitieron reabrir la circulación fronteriza recién durante la jornada del sábado de forma paulatina. El personal de emergencias coordinó la salida de las unidades de transporte de manera estrictamente escalonada. Al respecto, el funcionario declaró: “A medida que nos iban pidiendo, nosotros íbamos liberando los camiones para que crucen con total normalidad y seguridad al vecino país”.

El inicio de la semana trajo un panorama de absoluta tranquilidad y normalización en la zona de resguardo de transporte. Solamente un pequeño remanente de entre 10 y 20 camiones permanecía estacionado en el playón al comenzar el lunes. Vergara aclaró que estos choferes se encontraban regularizando trámites aduaneros o documentación personal pendiente. “Nada que fuera con relación al tema seguridad, gracias a Dios, todos pudieron ser liberados”, afirmó.

El Comité de Operaciones de Emergencia Municipal es el organismo encargado de estructurar estas acciones preventivas año tras año en la región. Si la cantidad de rodados varados supera el límite de 250 plazas del predio, se activa un protocolo secundario. En ese escenario crítico, el personal de Tránsito Zapala procede a retener a los camiones en su jurisdicción antes de que continúen viaje.

Para la presente temporada invernal se incorporaron mejoras sustanciales en la infraestructura y los servicios básicos del predio lajeño. Las autoridades gestionaron la instalación de módulos de baños químicos a través de las secretarías del gobierno provincial. Asimismo, el Ente Provincial de Energía del Neuquén trabaja activamente en la instalación de luminarias para mejorar las condiciones de visibilidad nocturna.

El operativo cuenta con el soporte diario de Bomberos Voluntarios y el destacamento de la Policía de Tránsito de la Provincia de Neuquén. Vergara valoró especialmente la presencia policial permanente en el playón al señalar que “eso nos ayuda mucho para poder organizar esto”. El fin de semana concluyó sin que se registraran accidentes viales de gravedad a pesar del intenso flujo de vehículos particulares hacia Chile.