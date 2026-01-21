EN MEDIO DEL DEBATE POR EL “TARIFAZO”, NEUQUÉN IMPLEMENTA LA LICENCIA COMERCIAL GRATUITA

En un escenario marcado por la reciente actualización de la Tarifaria 2026, que generó diversas manifestaciones vecinales debido al incremento en las tasas municipales, el municipio anunció Neuquén anunció medidas orientadas a compensar el impacto. Gastón Contardi, coordinador de Desarrollo Económico, informó que a partir de este ejercicio la licencia comercial para nuevos emprendimientos será completamente gratuita. La vigencia pasará de seis a doce meses.

La iniciativa busca incentivar la formalización de nuevos negocios y reducir los costos de ingreso al mercado laboral formal. Según los registros oficiales, esta política contribuyó a que durante el año 2025 la capital provincial alcanzara un récord de 1.207 nuevas licencias comerciales. También se registró la cifra más baja de cierres de locales en dos décadas. Desde el Ejecutivo municipal señalaron que el objetivo es sostener el crecimiento en rubros estratégicos: gastronomía, turismo y servicios vinculados a la economía del conocimiento.

No obstante, el anuncio se produce en un contexto de marcada controversia por el aumento de otros tributos municipales. La gestión del intendente Mariano Gaido destaca la eliminación de barreras para los nuevos comerciantes y beneficios como la exención de patentes para vehículos adquiridos en la ciudad. Sin embargo, diversos sectores de la comunidad mantienen sus reclamos por la suba de los servicios retributivos. Los contribuyentes sostienen que, aunque la gratuidad de la licencia comercial facilita el inicio de la actividad, la carga impositiva posterior y la nueva zonificación fiscal representan una carga para el futuro.

Para agilizar el proceso, el municipio reforzará el acompañamiento técnico y administrativo. Se garantizará que el trámite de habilitación por un año se realice sin costos adicionales, en un intento por equilibrar la necesidad de recursos fiscales con el fomento a la inversión privada local.