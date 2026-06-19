EN NEUQUÉN: ATE Y ATEN ANUNCIAN PARO GENERAL CONTRA LA BAJA DE REGALÍAS

Los gremios estatales de Neuquén endurecieron su postura frente a las decisiones económicas del Poder Ejecutivo. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)y la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) anunciaron una huelga general de 24 horas. La medida de fuerza se realizará la próxima semana en rechazo al proyecto que modifica los esquemas impositivos hidrocarburíferos.

La jornada de protesta se programó para el próximo miércoles 24 de junio en todo el territorio provincial. Esa fecha coincide con el día estimado por las autoridades legislativas para el debate parlamentario del proyecto de ley en el recinto. Además del cese de actividades, las organizaciones gremiales realizarán una masiva movilización hacia la sede de la Legislatura.

La propuesta legislativa busca convalidar el pacto firmado entre el gobierno de la provincia y la empresa petrolera YPF. El acuerdo contempla incentivos para la producción de gas metano destinado a la exportación en cinco áreas no convencionales. La iniciativa oficialista establece una alícuota móvil de regalías que oscilará entre el 7,5% y el 12% según los mercados mundiales.

Los dirigentes sindicales manifestaron su preocupación por el impacto de la ley sobre la autonomía y las arcas públicas provinciales. Al respecto, el secretario general de ATE en Neuquén, Carlos Quintriqueo, expresó en sus redes sociales: “Este miércoles 24 de junio, paramos y nos movilizamos en defensa de nuestra provincia, de nuestra soberanía fiscal”.

Por su parte, la conducción de ATEN ratificó su adhesión a la huelga en defensa de los recursos naturales. Sus referentes afirmaron que la propuesta del gobierno de Rolando Figueroa representa una entrega de la soberanía provincial. El sindicato confirmó una concentración inicial en el monumento a San Martín para marchar hacia el órgano legislativo.

Diversas entidades sindicales y representantes de las universidades regionales asistieron a la Legislatura para obtener detalles del expediente técnico. Tras reunirse con tres diputados provinciales, los referentes cuestionaron con dureza la velocidad otorgada al tratamiento del proyecto. El texto ya cuenta con despacho favorable emitido por un plenario de comisiones.

El oficialismo parlamentario pretende someter la ley a votación durante la anteúltima sesión ordinaria previa al inicio del receso invernal. Los gremios insistieron en que la riqueza del subsuelo debe garantizar el bienestar económico de las generaciones futuras de la provincia. Las próximas horas resultarán decisivas para medir el nivel de acatamiento a la huelga estatal generalizada.