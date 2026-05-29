EN NEUQUÉN ENTREGARON 1.100 DISPOSITIVOS MENOS LETALES A LA POLICÍA PROVINCIAL

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, encabezó este jueves un acto oficial de equipamiento para las fuerzas de seguridad provinciales. Durante el encuentro, el mandatario entregó 1.100 dispositivos de defensa personal menos letales destinados a la Policía local. Estas herramientas buscan modernizar las tareas de prevención y control en todo el territorio de la provincia.

La nueva tecnología adquirida funciona mediante un sistema de aire comprimido. El equipamiento está diseñado específicamente para lanzar proyectiles de impacto cinético o agentes químicos de carácter irritante. El objetivo principal de las autoridades es dotar a los efectivos de recursos intermedios antes de recurrir al armamento reglamentario tradicional.

El jefe del Ejecutivo provincial destacó la importancia de la partida presupuestaria destinada a las fuerzas de seguridad locales. Remarcó que esta innovación tecnológica ofrece alternativas seguras para el personal policial ante escenarios de conflicto de diversa gravedad. “Invertir en la Policía es invertir en seguridad para los neuquinos”, aseguró el mandataria provincial.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, recordó el marco normativo que habilitó la compra de los elementos. El funcionario detalló que la ley provincial vigente permitió avanzar con los trámites para incorporar 1.000 dispositivos cortos y 100 largos. Según explicó el ministro, con estos elementos se terminó la necesidad de combatir las agresiones utilizando únicamente el propio cuerpo.

Los dispositivos de la marca Byrna operan sin la utilización de pólvora ni municiones letales habituales. Las unidades poseen un alcance efectivo que oscila entre los 10 y los 20 metros de distancia. Esta capacidad operativa permite neutralizar amenazas a una distancia prudencial, reduciendo significativamente la posibilidad de causar lesiones graves o desenlaces fatales.

Finalmente, Figueroa aprovechó la oportunidad para reconocer el desempeño de los uniformados en el combate de los delitos complejos cotidianos. El gobernador elogió la dedicación de las brigadas en los operativos diarios orientados a desarticular el comercio de estupefacientes a menor escala. “Gracias a ellos estamos logrando los resultados que hoy tiene Neuquén en esta pelea contra un delito que tanto daño le hace a nuestra sociedad”, concluyó.