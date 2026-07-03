EN NEUQUÉN, IMPULSAN UN HOSPITAL DE SALUD ANIMAL

Se presentó em la Legislatura provincial un proyecto de ley que impulsa la creación de un hospital público de salud animal. La propuesta legislativa busca asegurar atención veterinaria integral y accesible para las familias que no disponen de recursos económicos suficientes. La autora de la iniciativa, Paola Distel, detalló los alcances de este nuevo centro asistencial.

El proyecto surge como respuesta a una problemática social y económica que afecta a la mayoría de los hogares de la región. “Casi el 80% seguramente de la población tenemos animales de compañía, mascotas, y nos cuesta llevarlos al veterinario porque a veces resulta bastante costoso”, explicó la impulsora del texto.

Ante la imposibilidad de afrontar los aranceles de clínicas privadas, muchos dueños de mascotas se ven obligados a interrumpir tratamientos complejos. Esta situación deriva frecuentemente en un incremento del abandono de ejemplares en la vía pública. El hospital ofrecería servicios de diagnóstico y tratamiento para mitigar el crecimiento de la fauna urbana sin control.

El complejo sanitario proyectado brindaría una amplia gama de prestaciones especializadas que incluyen cirugías, ecografías, radiografías, campañas de vacunación y desparasitación sistemática. Adicionalmente, el plan contempla la conformación de un equipo de rescate especializado para fauna callejera y un área dedicada a promover la adopción responsable.

La propuesta también enfatiza la necesidad de aplicar de forma efectiva las normativas nacionales sobre protección de los animales. Distel remarcó que se busca poner en práctica la ley de maltrato animal vigente desde 1954, denunciando que actualmente carece de un cumplimiento riguroso.

En términos de financiamiento y organización, el centro asistencial dependería directamente de la estructura del Ministerio de Salud provincial. El funcionamiento operativo se articularía de manera coordinada con los diferentes municipios de Neuquén para garantizar una cobertura territorial equitativa.