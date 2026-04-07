EN RÍO NEGRO DENUNCIARON A FALSA MÉDICA POR EL EJERCICIO ILEGAL DE LA MEDICINA

El Ministerio de Salud de Río Negro formalizó una denuncia penal contra una mujer que ejerció la medicina de manera ilegal. La acusada se desempeñó en centros de salud privados de las ciudades de General Roca y Villa Regina. Según la investigación, la mujer habría utilizado documentación falsa para engañar a las autoridades sanitarias provinciales.

La Secretaría de Asuntos Jurídicos detectó graves anomalías en los papeles presentados ante la Coordinación de Fiscalización Sanitaria. Las sospechas recayeron sobre su diploma de “Médico Cirujano” y los certificados de convalidación correspondientes. Estos documentos figuraban emitidos por la Universidad de Los Andes, en Venezuela, pero carecían de validez legal auténtica.

Debido a estas inconsistencias, el Gobierno provincial tomó medidas drásticas desde el inicio de las auditorías internas. En marzo pasado, Salud ya había procedido a la suspensión preventiva de la matrícula provincial de la involucrada. Esta resolución administrativa buscó proteger la salud pública mientras se profundizaba el análisis técnico de su legajo personal.

La acusación formal ante la Fiscalía General incluye los presuntos delitos de ejercicio ilegal de la medicina y falsificación de documentos públicos. Desde el organismo sanitario confirmaron que la mujer llegó a atender pacientes de manera efectiva en instituciones privadas regionales. Por ello, la justicia ahora busca determinar el alcance del daño y las responsabilidades penales pertinentes.

El origen de las inconsistencias académicas

El caso comenzó cuando los peritos de Fiscalización Sanitaria hallaron errores técnicos en los sellos y firmas del título venezolano. La supuesta profesional presentó copias que no coincidían con los registros oficiales de la universidad mencionada. Tras confirmar el fraude, el Ministerio de Salud decidió judicializar el hecho para evitar nuevos incidentes.

La cartera sanitaria ratificó su compromiso de colaborar estrechamente con los fiscales y aportó todas las pruebas recolectadas. “El Ministerio continuará colaborando con la Justicia aportando toda la documentación del legajo personal”, señalaron fuentes oficiales tras la presentación del escrito. Se espera que en los próximos días la acusada sea citada a declarar por los cargos presentados.