EN RÍO NEGRO, IMPULSAN UN PROYECTO PARA TRANSMITIR GRATIS LOS PARTIDOS DE LA SELECCIÓN

Un nuevo proyecto de ley busca que los habitantes de Río Negro disfruten de la Selección Argentina de fútbol de forma gratuita. La propuesta establece la obligatoriedad de emitir en directo las competencias internacionales del conjunto nacional a través de la pantalla de la señal estatal de televisión.

El impulsor de la medida es el legislador José Luis Berros, perteneciente al bloque Vamos con Todos. El documento dispone que “Canal 10 – Radio y Televisión Río Negro S.E., LU 92 Canal 10, transmita de manera abierta y gratuita los partidos”, democratizando el acceso al deporte.

La cobertura obligatoria alcanzará a los torneos de mayor audiencia popular y relevancia global como lo son la Copa del Mundo, las Eliminatorias Sudamericanas, la Copa América y los diferentes partidos amistosos de preparación del combinado nacional.

La propuesta también se adapta a las nuevas tecnologías y formas de consumo de los ciudadanos. Por este motivo, el texto exige que la difusión se realice “tanto mediante televisión abierta como a través de plataformas digitales de acceso libre que disponga la señal provincial”.

El autor de la norma fundamenta su propuesta en normativas federales vigentes sobre radiodifusión. Su objetivo principal es “garantizar el cumplimiento de los principios de acceso universal a contenidos de interés general”, respaldándose en la Ley Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Si el proyecto logra la aprobación en el recinto legislativo, el Poder Ejecutivo Provincial deberá intervenir de forma directa. Esa área coordinará la implementación técnica con la emisora estatal para asegurar que las transmisiones lleguen con óptima calidad a todo el territorio rionegrino.