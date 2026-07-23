EN RÍO NEGRO, LOS TURISTAS EXTRANJEROS NO PAGARÁN INGRESOS BRUTOS

El gobernador Alberto Weretilneck anunció hoy en Bariloche que promoverá un proyecto de ley para eximir del pago de Ingresos Brutos a los visitantes internacionales. La iniciativa busca potenciar la competitividad de la provincia frente a otros destinos de Latinoamérica.

Aunque la propuesta abarca a todo el territorio provincial, Bariloche se perfila como la gran beneficiada por su fuerte convocatoria internacional. Actualmente, el 20% de los visitantes que arriban a la ciudad cordillerana proviene del extranjero.

El anuncio se realizó de manera sorpresiva tras la presentación oficial de los refuerzos policiales para la temporada invernal. El mandatario confirmó que el texto ingresará a la Legislatura durante el próximo mes de agosto.

“Vamos a ser la primera provincia en el país que vamos a eximir de Ingresos Brutos a los turistas extranjeros, queremos ser más competitivos”, afirmó Weretilneck. El gobernador subrayó la importancia de generar mayores ventajas en la competencia directa con países limítrofes.

El mandatario remarcó que esta exención buscará reducir costos operativos y complementar la exención del IVA que ya aplica el organismo nacional ARCA. El objetivo central es posicionar a Río Negro como un destino plenamente atractivo y accesible globalmente.

“Queremos empezar a mostrarle al mundo que no solo no cobramos IVA a los extranjeros que vienen, sino también Ingresos Brutos”, enfatizó Weretilneck. El proyecto acompañará a la ley de promoción turística que se redacta junto al sector privado.

En paralelo, el equipo del Ministerio de Desarrollo Económico ultima los detalles de la ley de fomento a las inversiones en el sector. Weretilneck precisó que la norma estará destinada a “aquellos que hagan inversiones, ya sea una ampliación en un hotel, un nuevo hotel, o destinos emergentes”.

La propuesta abarcará exenciones en impuestos inmobiliario, automotor y sellos para dinamizar la economía regional. De esta forma, el Ejecutivo busca transformar el esquema fiscal existente mediante estímulos directos a la actividad privada.