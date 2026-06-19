EN SENILLOSA, COMERCIANTES RECLAMAN POR TASAS MUNICIPALES DESMEDIDAS

Comerciantes de Senillosa manifestaron su profundo malestar ante los montos excesivos que implementa la Secretaría de Comercio local en el cobro de licencias. El sector reclama que el municipio ignora una propuesta legislativa que buscaba frenar estos incrementos desmedidos.

La presidenta de la Cámara de Comercio de la localidad, Viviana Goldstein, denunció públicamente que varios asociados recibieron notificaciones impositivas asombrosas. Las intimaciones de pago enviadas por la comuna alcanzan sumas alarmantes que llegan hasta los 9 millones de pesos por tasas municipales pendientes.

La dirigente aclaró que el municipio calcula los montos basándose de forma arbitraria en el tope máximo de la categoría del contribuyente. Este sistema perjudica directamente a los comerciantes porque no contempla los ingresos reales percibidos mensualmente por cada comercio afectado.

Respecto al impacto de la medida, la referente de los comerciantes cuestionó severamente la lógica de la facturación. Al respecto, Goldstein afirmó taxativamente: “A vos no se te va a cobrar por lo que vendiste, a vos se te va a cobrar por los 10 millones”.

La problemática actual cuenta con antecedentes, dado que el año pasado la organización comercial obtuvo un memorándum favorable del Ejecutivo. Sin embargo, dicha disposición que ordenaba cobrar sobre lo efectivamente vendido nunca se aplicó en la realidad, obligando a trasladar la queja al Concejo Deliberante.

Durante el inicio de las sesiones legislativas ordinarias, los concejales organizaron una mesa de trabajo para acercar a las partes en conflicto. Aunque la municipalidad fue invitada formalmente por el cuerpo legislativo a participar del debate técnico, sus autoridades decidieron no presentarse a la reunión.

Como consecuencia de este desplante institucional, la Cámara mercantil presentó su propia propuesta de ordenanza regulatoria el pasado 16 de marzo. El proyecto fue elaborado con asesoramiento profesional especializado, tomando como referencia directa los sistemas impositivos razonables que aplican exitosamente otras localidades vecinas.