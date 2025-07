EN UNA POLÉMICA SESIÓN, SENADORES APROBARON EL AUMENTO A JUBILADOS Y EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD

En una sesión que empezó con desencuentros entre el oficialismo y la oposición, los senadores aprobaron por mayoría el aumento del 7,2% en las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.

La polémica gira en torno a la convocatoria a sesión. Habitualmente es quien preside el cuerpo quien realiza el llamado a sesionar. En este caso, no fue Victoria Villarruel (presidenta del Senado) quien convocó a esta sesión, sino que fue una iniciativa de legisladores de la oposición (Unión por la Patria, UCR y parte del PRO).

Todo comenzó cuando el presidente del bloque Unión por la Patria, José Mayans pidió el tratamiento de estos tres proyectos, entre otros. Argumentó que si bien no había un dictamen de comisión, al haber mayoría de 2/3 para el tratamiento, se podía poner en consideración.

Por otra parte, el presidente del bloque LLA Ezequiel Atauche, expresó que “estamos ante una nueva etapa de avasallamiento del Senado. Esta sesión no tiene precedentes. Nunca en la historia de este senado se autoconvocó una sesión inválida que tiene muchísimas nulidades. Se están incumpliendo. Se incumple el artículo 20 y 32 inciso F del reglamento del Senado, que establecen que es el presidente del cuerpo quien tiene exclusivamente la potestad de convocar”.

Aprobada por 42 a 17 votos (3 abstenciones) la moción para someter a votación los temas, se procedió al tratamiento y a posterior la votación sobre el tema en sí, que resultó con 52 votos a favor, 4 abstenciones y ningún voto negativo (por la retirada de los senadores oficialistas).

EL TENSO CRUCE ENTRE BULLRICH Y VILLARUEL EN X

Pero el cruce no sólo quedó entre las paredes del Congreso, sino que se replicó en las redes sociales. La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le pidió a Villarruel que no legitime la sesión. En un tuit le dijo que “No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia”.

Victoria Villarruel, horas más tarde, replicó que “la sesión ordinaria del día de hoy fue estipulada en fecha y hora en la sesión preparatoria anual. Como Vicepresidente cumplo con mi rol institucional el cual implica que presida las sesiones me gusten o no. Entre otras cosas me votaron para defender la institucionalidad y hacerla respetar, no para levantarme cuando las papas queman o cuando el Ejecutivo recuerda que soy Vicepresidente. Dejo categóricamente en claro que las 3 leyes con media sanción de Diputados no cuentan con dictamen, pero el recinto es soberano y votó en contrario.

De esta manera, la vicepresidenta no sólo respondió con dureza las palabras de Bullrich, sino que dejó en claro que no tiene atribuciones para determinar algo que es prerrogativa de los senadores.

Buenos Aires, 10 de julio de 2025