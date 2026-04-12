EN ZAPALA, DESMANTELAN UNA BANDA DEDICADA AL NARCOMENUDEO

La Policía de Neuquén logró desmantelar una organización dedicada al comercio minorista de drogas tras un operativo de gran escala en Zapala. La investigación se extendió por casi noventa días e incluyó tareas de vigilancia en puntos estratégicos de la localidad. El procedimiento culminó con la detención de cuatro personas y el decomiso de sustancias valuadas en cifras millonarias. Según fuentes policiales, el circuito logístico conectaba a vendedores locales con un proveedor externo radicado en la ciudad de Plottier.

El trabajo de inteligencia criminal se originó a mediados de enero, cuando los agentes de Antinarcóticos detectaron maniobras sospechosas en el radio céntrico. Los investigadores aplicaron técnicas de seguimiento sigiloso para mapear el funcionamiento de la red delictiva. A través de estas tareas, se identificaron los domicilios donde se acopiaba y fraccionaba la mercadería ilegal para su posterior distribución. La justicia federal autorizó entonces una serie de ingresos tácticos en tres inmuebles seleccionados para neutralizar la actividad ilícita de forma simultánea.

Los operativos se concentraron en una zona de alojamiento transitorio en el centro y en viviendas de los barrios Don Bosco y del Alto. Durante las irrupciones, los uniformados hallaron más de un kilo de clorhidrato de cocaína pura. También se incautó una cantidad equivalente de cogollos de marihuana listos para su comercialización. El hallazgo confirma la capacidad operativa de la banda desarticulada, que contaba con recursos suficientes para sostener un flujo constante de sustancias.

Además de los estupefacientes, los agentes secuestraron tres balanzas de precisión y diversas herramientas utilizadas para el estiramiento y pesaje de las dosis. En los registros se hallaron cinco teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes técnicos para extraer información relevante sobre los contactos. Un dato que sorprendió a los investigadores fue la gran cantidad de dinero en efectivo hallada en las propiedades. El monto total de los billetes incautados superó los 3,5 millones de pesos, presuntamente derivados de las ventas recientes.

Las autoridades procedieron a la demora de dos hombres y dos mujeres vinculados directamente con los puntos de venta allanados. Los cuatro sospechosos fueron trasladados a la unidad policial bajo una fuerte custodia para asegurar su integridad y evitar fugas. La fiscalía interviniente notificó a los involucrados sobre su situación procesal y la gravedad de los delitos que se les imputan. Actualmente, permanecen detenidos mientras se coordina la audiencia donde se expondrán formalmente los cargos en su contra por narcotráfico.

El operativo fue calificado como un golpe contundente al narcomenudeo en la zona centro de la provincia de Neuquén. Las fuerzas de seguridad destacaron que la desarticulación de esta red permitirá reducir los niveles de conflictividad asociados al consumo y venta de drogas. Los investigadores sospechan que la organización tenía ramificaciones que podrían alcanzar a otras localidades cercanas. Por este motivo, no se descartan nuevas diligencias basadas en los documentos y archivos digitales recolectados durante los procedimientos de esta semana.