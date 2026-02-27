ENAC Y LA CGT RÍO NEGRO PROPONEN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y UN FONDO CON REGALÍAS

Representantes de ENAC Río Negro y la CGT provincial mantuvieron una reunión en General Roca donde analizaron alternativas productivas para revertir el estancamiento económico de la provincia. Plantearon la necesidad de integrar empresarios y trabajadores y avanzar en proyectos que generen empleo con rionegrinos adentro.

La información corresponde a un encuentro difundido tras una reunión realizada en la jornada, donde participaron por la CGT su secretario general Gustavo Sol y Gloria Ovejero, y por ENAC los ingenieros Guillermo Urdinez y Carlos Occhiuzzi. El eje central fue debatir iniciativas que permitan diversificar la matriz productiva provincial.

Durante el intercambio se cuestionó el modelo basado exclusivamente en políticas extractivistas exportadoras, al considerar que generan mayor concentración de riqueza y aumento de la pobreza. En ese sentido, se destacó como prioritario el aprovechamiento de ventajas comparativas como las tierras productivas, el agua en abundancia, la energía disponible, el conocimiento técnico y la mano de obra local.

Entre las propuestas surgió la convocatoria a técnicos y científicos de organismos regionales para evaluar la factibilidad de desarrollar proyectos de “cultivos bajo cubierta”, utilizando el vector energético disponible en la provincia. La idea es profundizar ese análisis en una próxima reunión y avanzar en iniciativas concretas que impacten en el empleo.

También se propuso la creación de un “fondo fiduciario” integrado con regalías provenientes de la explotación de recursos no renovables, destinado a financiar proyectos productivos que contribuyan a reducir la pobreza que afecta al 50% de los vecinos de la provincia.

General Roca, 26 de febrero de 2026.