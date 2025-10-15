ENCONTRARON EL CUERPO EN VALENTINA NORTE RURAL

Un estremecedor hallazgo sacudió la tranquilidad del oeste de Neuquén Capital. En las últimas horas de la tarde del martes, se encontró el cuerpo de una mujer en un canal del barrio Valentina Norte Rural. La noticia causó conmoción y puso en alerta a las autoridades, que investigan si se trata de Azul Semeñenko, la mujer trans, de 49 años, que desapareció a fines de septiembre.

El cuerpo, en avanzado estado de descomposición, fue encontrado a orillas de un canal, vestido y parcialmente sumergido. La fiscal del caso, Lucrecia Sola, se presentó en el lugar, sobre la calle Trenque Lauquen, para coordinar el despliegue de Criminalística y recabar las primeras pruebas.

Debido al estado del cuerpo y a la falta de documentos, la identidad no pudo ser confirmada en el lugar informaron desde el Ministerio Público Fiscal. Las primeras diligencias de Criminalística incluyeron la toma de fotografías para intentar cotejar la vestimenta con la de mujeres denunciadas como desaparecidas.

El cuerpo fue trasladado a la Ciudad Judicial, donde el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial realizará la autopsia y los análisis genéticos. Los estudios serán cruciales para determinar oficialmente la identidad de la víctima, así como para establecer las causas de su muerte.

La búsqueda de Azul Semeñenko

La hipótesis de que podría tratarse de Azul Semeñenko es la que concentra la atención de la investigación. La mujer, que se desempeñaba en la Dirección Integral de Protección contra las Violencias y el Centro de Atención a la Víctima (CAV), fue vista por última vez el 25 de septiembre.

La desaparación de Azul motivó un intenso operativo de búsqueda que incluyó rastrillajes terrestres y acuáticos en la zona del río Limay. Un informe de telefonía había ubicado la última señal de su celular en la zona del río Neuquén, ampliando el radio de búsqueda en los últimos días.