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ENCUENTRAN SIN VIDA A UN HOMBRE EN UN CAJERO AUTOMÁTICO DEL CENTRO DE NEUQUÉN

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Un trágico hallazgo conmocionó el centro de la ciudad de Neuquén durante las primeras horas de este martes. Un hombre en situación de calle fue encontrado sin vida en el sector de cajeros automáticos del banco ICBC. La entidad financiera está ubicada en la calle Juan B. Justo al 50.

El descubrimiento ocurrió cuando los trabajadores del servicio de limpieza ingresaron a la sucursal para iniciar su jornada laboral. De manera inmediata, el personal alertó a las autoridades locales sobre la presencia del cuerpo inerte. La Policía acudió al lugar para verificar la situación reportada.

Las autoridades policiales iniciaron rápidamente las actuaciones correspondientes en el sitio. “No se hallaron signos de criminalidad”, confirmó el comisario inspector Marcos Mazzone al ser consultado sobre el hecho. En el lugar trabajaron especialistas de Criminalística y un médico legista para evaluar el escenario.

En el recinto bancario se encontraron diversaos elementos que pertenecían al fallecido. Estos elementos permitieron inferir que el individuo de unos 40 años utilizaba el espacio público para pernoctar diariamente. Aunque hallaron sus documentos y confirmaron que era oriundo del oeste capitalino, las autoridades esperan la autopsia para ratificar su identidad.

El procedimiento policial incluyó la presencia de personal sanitario e intervención del Ministerio Público Fiscal para coordinar el traslado del cuerpo. La autopsia determinará fehacientemente la causa exacta de la muerte. La zona permaneció custodiada mientras se realizaban las pericias operativas de rigor.

Este lamentable episodio ocurre exactamente un mes después de otro fallecimiento similar registrado en la capital provincial. En aquella oportunidad, una mujer en situación de calle perdió la vida en el antiguo edificio del CIRSE. Aquel suceso también había generado preocupación en la comunidad local.

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