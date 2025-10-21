ENZO FULONE PIDIÓ LIMITAR LOS MANDATOS Y DEFENDIÓ LAS REFORMAS DEL GOBIERNO NACIONAL

El candidato a senador por La Libertad Avanza, Enzo Fulone, expresó su respaldo a una posible limitación en la duración de los mandatos legislativos y afirmó que, de llegar al Senado, su objetivo es acompañar las reformas del presidente Javier Milei. Fulone aseguró que su ingreso a la política es reciente y temporal: “Espero que no sea tampoco un paso muy largo en mi vida”, dijo, y planteó que su participación busca aportar “un cambio radical para la sociedad”.

La entrevista se realizó en el programa Rutas Argentinas que se emite por AM740 La Carretera. Durante la charla, Fulone se diferenció de los dirigentes con largas trayectorias políticas: “Muchos hacen una carrera y tienen mucha experiencia, pero sí sería muy bueno que se limiten los períodos”, sostuvo. Además, consideró que los legisladores deberían rotar en sus funciones para permitir la llegada de nuevas voces al Congreso.

Fulone mencionó como prioridad una reforma laboral y fiscal desde el primer día en el Senado. Afirmó que muchas de las leyes actuales están “obsoletas” y que el debate debe darse con gobernadores e intendentes. Recordó también su paso por Vialidad Nacional y señaló la necesidad de cerrar contratos abiertos de obra pública: “Cuando yo estaba en gestión había más de 1000 contratos abiertos”, afirmó, y dijo que trabajará para destrabar la situación mediante una ley específica desde la Comisión de Transporte.

Consultado por la campaña electoral, criticó el tono de confrontación y la falta de propuestas concretas de algunos espacios. Aseguró que el equipo de La Libertad Avanza se enfocó en escuchar a los rionegrinos y remarcó que “la ruta no es solo la ruta”, sino que representa empleo, seguridad vial e impulso para la economía regional. Además, subrayó que “el presidente Javier Milei es muy federal”, mencionando inversiones en energía y tecnología que llegarían a la Patagonia.

Sobre el cierre de campaña, Fulone adelantó que estará trabajando en General Roca junto a sus fiscales y luego se trasladará a Cipolletti para esperar los resultados. Finalmente, pidió el acompañamiento a la lista violeta: “Somos una herramienta para seguir con estos cambios que plantea el presidente”, concluyó.

Río Negro, 21 de octubre de 2025