ESCÁNDALO EN EL PJ NEUQUINO: APARICIÓN DE CINTAS DE PELIGRO Y TENSIÓN EN LA SEDE DEL PARTIDO

La sede histórica del Partido Justicialista de Neuquén, amaneció este miércoles con fajas de peligro en sus ingresos. El tradicional edificio peronista se encuentra ubicado sobre la calle Roca 265 de la capital provincial. La aparición de estas cintas impidió el desarrollo normal de las actividades partidarias de la jornada.

La medida restrictiva interrumpió una asamblea clave programada con anterioridad por diferentes referentes locales. En este espacio físico estaba prevista una reunión de dirigentes y congresales de toda la provincia. El sorpresivo cierre de las instalaciones profundizó el malestar existente entre los distintos sectores internos.

La controversia principal se desató tras las determinaciones de la conducción del Consejo Provincial. El actual titular del cuerpo partidario resolvió suspender los procesos de expulsión iniciados el año pasado. Dicha sanción alcanzaba originalmente a los afiliados que compitieron por fuera de la estructura oficial.

A través de un documento formal, los consejeros provinciales exigieron el llamado urgente al Congreso partidario. La intención del bloque crítico es revisar las órdenes directas enviadas a la apoderada legal. Los opositores buscan anular el desistimiento de las desafiliaciones ordenadas por la actual presidencia peronista.

“Han decidido clausurar la sede propia de nuestro partido, una decisión sectaria, inconsulta y arbitraria que sólo contribuye a la desmovilización”, expresaron dirigentes y referentes en un duro comunicado de prensa.

Las agrupaciones internas cuestionaron fuertemente el cese de actividades en el inmueble central de la capital. Los representantes del Frente Peronista señalaron que los locales representan espacios vitales para el debate político cotidiano. La cancelación de los accesos fue catalogada como un alejamiento directo de las bases populares. “Cerrar las puertas del PJ es cerrar espacios de participación y alejar al peronismo de la calle, del pueblo y de la militancia”, manifestaron.