ESCÁNDALO EN LA DOBLE APOLO: JINETES ATACARON A LOS CORREDORES EN PASO CÓRDOBA

Un grave episodio de violencia alteró por completo el desarrollo de una tradicional competencia de trail running en la región. Durante la clásica carrera Doble Apolo, un grupo de jinetes locales atacó de forma violenta a los deportistas que participaban del evento. El lamentable suceso tuvo lugar este domingo en la zona de Paso Córdoba, ubicada en la localidad rionegrina de General Roca.

Las filmaciones del altercado se viralizaron rápidamente en las plataformas digitales y despertaron una profunda indignación entre vecinos y atletas. El conflicto se desató a la altura del kilómetro 2 del circuito establecido por la organización. En ese sector, los lugareños a caballo bloquearon de manera agresiva el sendero para impedir el libre avance de la competencia.

Un testigo presencial que trabajaba registrando el evento con cámaras plasmó su absoluto repudio en las redes sociales. “Esto jamás lo vi en mi vida y espero no verlo más”, manifestó con dureza el realizador audiovisual. El trabajador del evento también exigió una intervención urgente de los organismos judiciales para poner un freno definitivo a estas agresiones.

El material fílmico capturado expone con claridad los reclamos económicos que manifestaban los agresores en medio de los insultos. Los jinetes exigían a los gritos la presencia del director general de la carrera y demandaban dinero en efectivo para liberar la traza. La insólita situación generó una ola de comentarios negativos por parte de los usuarios, quienes calificaron la actitud de los pobladores como un acto de total barbarie.

Por su parte, los organizadores de la Doble Apolo reaccionaron con firmeza y decidieron llevar el caso hasta los tribunales provinciales. Los responsables del evento deportivo confirmaron que este lunes formalizarán una denuncia penal junto a un grupo de damnificados directos. Para esta acción legal, los coordinadores contarán con el respaldo explícito de diversas autoridades del gabinete municipal.

Desde la comisión organizadora aseguraron que el evento cuenta con todas las autorizaciones institucionales pertinentes para su normal realización. “Tenemos los permisos de Vialidad Rionegrina y del Municipio, pagamos el permiso del Área Protegida y los adicionales de la Policía”, explicaron. Los coordinadores enfatizaron que la prueba se realiza sin inconvenientes logísticos desde hace 18 años consecutivos en la provincia.

Finalmente, los encargados del evento admitieron que existían tensiones previas con ciertos sectores de la zona en los días anteriores a la largada. Sin embargo, aclararon que la hostilidad habitual de los reclamos superó todos los límites tolerables durante esta última edición. “Siempre recibimos amenazas antes del evento, pero ahora fueron más allá”, concluyeron