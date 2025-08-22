ESCÁNDALO EN PLOTTIER: DENUNCIAN QUE LA ESCUELA 301 FUNCIONA CON RIESGO DE EXPLOSIÓN

La escuela 301 de Plottier, ubicada a unos cinco kilómetros del centro de la ciudad, enfrenta una situación crítica: desde hace días está sin clases por graves pérdidas de gas que afectan directamente la seguridad de alumnos, docentes y auxiliares. La construcción del edificio, con más de 30 años de antigüedad y condiciones precarias, quedó en evidencia con esta nueva emergencia que obligó a paralizar las actividades.

Según relató María del Valle Aibar, referente de ATEN Plottier, la comunidad educativa —familias, docentes y auxiliares— se presentó este jueves en el Consejo Provincial de Educación para exigir soluciones inmediatas. Sin embargo, denuncian que fueron rechazados bajo el argumento de que las intervenciones necesarias ya se habían realizado y que debían retomar las clases, aún con el riesgo vigente.

La dirigente advirtió que el establecimiento se encuentra en una situación “gravísima y de alto riesgo“, comparable con lo sucedido en la escuela de San Roque, donde años atrás una explosión por una fuga de gas terminó con la vida de una maestra.

Riesgo para alumnos y docentes

Las pérdidas de gas no solo impiden la calefacción, sino que también generan riesgo de intoxicación por monóxido de carbono, tal como ocurrió con estudiantes que debieron ser hospitalizados en episodios anteriores. “Hay que rehacer todas las conexiones de gas de la escuela para garantizar seguridad, no se puede seguir parcheando”, sostuvo Aibar.

La preocupación crece en un contexto de expansión demográfica en la zona, donde cada año aumenta la matrícula escolar y la necesidad de infraestructura adecuada.En paralelo, familias y docentes de la escuela 301 realizaron un corte de calles en Plottier para visibilizar el reclamo. Desde ATEN confirmaron que en las próximas horas llevarán adelante una asamblea docente para definir los pasos a seguir, que podrían incluir paros y nuevas medidas de fuerza si no hay respuesta del gobierno provincial.

“El gobierno provincial es responsable de garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa“, advirtió Aibar, quien responsabilizó directamente a la ministra de Educación, Soledad Martínez, por la falta de soluciones estructurales.

Plottier, 22 de agosto de 2025