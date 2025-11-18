ESCAPARON CUATRO PRESOS DE UNA UNIDAD DE DETENCIÓN EN NEUQUÉN: UNO DE ELLOS TIENE UN LARGO HISTORIAL DE FUGAS

Cuatro presos escaparon de la Unidad de Detención 12 tras realizar un boquete en la celda que compartían. Entre los fugados se encuentra Rogelio Rojas Cisterna, reconocido por protagonizar múltiples evasiones en Neuquén y Río Negro. También se fugaron Lucas Nicolás Cruces, Diego Ezequiel Bastías y Josué Jeremías Fresco.

Uno de los evadidos, Cruces, había sido parte de la resonante fuga de la Comisaría Tercera, junto a Jorge Sosa Loyola y el conocido delincuente Jimi Hendrix. Rojas Cisterna, padrastro de Hendrix durante su adolescencia, tiene un prontuario que incluye no solo fugas sino también asaltos en financieras, aseguradoras y viviendas de barrios residenciales.

Una de las fugas más recordadas de Rojas Cisterna ocurrió en el hospital de General Roca. Fingió una dolencia para ser trasladado desde la cárcel, y una vez allí, aprovechó un ataque contra su custodio para escapar con ayuda de un cómplice que lo esperaba en moto. La huida fue efectiva y sin mayores complicaciones.

Bastías, otro de los prófugos, había sido condenado por intento de femicidio tras un juicio realizado en 2023. En cuanto a Fresco, las autoridades solo informaron que cumple condena, aunque no se brindaron más detalles sobre su causa.

Los pedidos de captura ya fueron difundidos en redes institucionales, aunque no se ofrecieron declaraciones oficiales sobre cómo se produjo el escape. El caso genera preocupación debido al historial de los involucrados y la peligrosidad de algunos de ellos.

Neuquén, 18 de noviembre de 2025