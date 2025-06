“ESTADOS UNIDOS CRUZÓ UNA LÍNEA PELIGROSA”: UN ANALISTA INTERNACIONAL SE REFIRIÓ A LOS ATAQUES A IRÁN

La intervención militar de Estados Unidos en Medio Oriente marca un punto de inflexión con consecuencias difíciles de medir. Así lo advirtió el analista internacional Gabriel Puricelli, en una entrevista realizada en La Carretera por AM740, donde aseguró que el ingreso formal del país norteamericano al conflicto “es una escalada que pone en riesgo la legalidad internacional y desbalancea la región“.

Puricelli afirmó que las recientes acciones de EE.UU. y de Israel violan tratados internacionales, especialmente por los ataques a instalaciones nucleares. “No sabemos aún el alcance del daño físico, pero sí sabemos que el impacto al derecho internacional ya es devastador“, subrayó. También planteó que este giro en el conflicto no busca la paz, sino reforzar la supremacía de Israel como único país con armas nucleares en Medio Oriente.

Respecto a las motivaciones de EE.UU., el analista explicó que ya no se trata de intereses energéticos, como ocurría en décadas pasadas: “Estados Unidos es hoy autosuficiente en materia energética, no necesita meterse en este conflicto. Lo que vemos es el resultado del trabajo diplomático de Netanyahu, que logró arrastrar a EE.UU. a su agenda”. En ese sentido, alertó que la jugada estratégica podría provocar reacciones de otros actores internacionales como Rusia y China, cada uno con sus propios intereses en la región.

Aunque el término “Tercera Guerra Mundial” fue tendencia en redes sociales, Puricelli desestimó ese escenario. “Es una exageración o, como dijo el Papa Francisco, una advertencia retórica“, aclaró. Sin embargo, sí alertó sobre la posibilidad de una guerra regional ampliada, con la participación indirecta de potencias como Rusia, proveedor militar de Irán, y la vulnerabilidad de China ante un posible cierre del estrecho que abastece su petróleo.

En el plano regional, Argentina quedó completamente desalineada del resto de los países de América del Sur, al ser el único en apoyar abiertamente los ataques de EE.UU. e Israel. “Ni siquiera bajo dictaduras Argentina tuvo este nivel de aislamiento diplomático“, advirtió Puricelli. Explicó que el posicionamiento responde a una decisión personal de Javier Milei y no tiene conexión con los intereses nacionales, lo cual genera desconfianza regional.

Finalmente, el analista fue contundente: “Argentina está tan aislada que ya no hay nada que la pueda aislar más. Hoy nuestros vecinos no comparten ni una línea de información de inteligencia con nosotros, porque nos consideran un actor no confiable. En este contexto, ni siquiera somos capaces de coordinar una respuesta común frente a un conflicto que nos afecta en el precio del combustible y en la seguridad energética“.