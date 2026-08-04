ESTATALES EN ALERTA: ATE CONVOCÓ A RETIRO DE TAREAS PARA ESTE 6 DE AGOSTO

ATE Neuquén formalizó la convocatoria a una jornada de protesta para este jueves 6 de agosto. La medida de fuerza contempla el retiro de los puestos laborales a partir de las 15:30 horas. Las acciones abarcarán a la administración pública en sus niveles nacional, provincial y municipal.

La conducción sindical notificó formalmente la resolución ante la Subsecretaría de Trabajo de la provincia. La nota elevada por el gremio cuenta con la firma de su secretario general, Carlos Quintriqueo. El llamado alcanza además a comisiones de fomento, entes autárquicos y organismos descentralizados.

La protesta se enmarca dentro de un plan de acción de alcance nacional. Los trabajadores estatales se movilizarán para rechazar las reformas legislativas orientadas a la venta de inmuebles rurales. La jornada busca visibilizar la oposición sindical a estas medidas normativas.

Desde la organización gremial destacaron el fundamento principal de las acciones convocadas para la tarde del jueves. “En defensa de nuestra soberanía”, expresaron desde el sindicato para sintetizar el eje central de la protesta. La postura rechaza enfáticamente cualquier intento de extranjerización del territorio.

El gremio aclaró que la medida se fundamenta en decisiones orgánicas del colectivo laboral. “La medida fue resuelta democráticamente en asamblea de trabajadores”, remarcaron los dirigentes de ATE Neuquén. Asimismo, precisaron que el reclamo se ejecuta bajo la protección de la legislación vigente.

La efectivización del retiro afectará el normal funcionamiento de las dependencias oficiales durante la tarde. Se prevé un impacto directo en la atención al público en los distintos organismos públicos territoriales. Las actividades habituales se verán reducidas considerablemente a partir de la hora fijada.