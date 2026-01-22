ESTE FIN DE SEMANA SE REALIZA EL FESTIVAL LATIR EN ALLEN

La ciudad de Allen vivirá este fin de semana una nueva edición del Festival Latir, un evento cultural y gastronómico que se desarrollará durante tres noches consecutivas, con entrada libre y gratuita, y una amplia propuesta de música en vivo, food trucks y emprendedores locales y regionales.

La información fue brindada por Francisco Agustín Vergara, vecino y uno de los organizadores del evento, durante una entrevista realizada en AM740 La Carretera, donde explicó que el festival nació como una iniciativa autogestiva y fue creciendo con el acompañamiento de la comunidad y el municipio.

“El Festival Latir arrancó como una idea entre amigos, pero con el objetivo de generar trabajo local y un espacio cultural para todos”, señaló Vergara, y destacó que la propuesta reúne artistas locales, regionales y nacionales, además de una fuerte impronta gastronómica con food trucks de distintas ciudades e incluso de otras provincias.

Según detalló el organizador, el evento se desarrollará los días viernes 23, sábado 24 y domingo 25, a partir de las 19 horas, en el Parque de Integración de Allen. El viernes y sábado la actividad se extenderá hasta las 2 de la madrugada, mientras que el domingo finalizará más temprano. “La entrada es libre y gratuita, y la idea es que las familias puedan disfrutar de buena música y gastronomía”, remarcó.

Vergara subrayó además que el festival se sostiene gracias al aporte de emprendedores y carros gastronómicos, lo que permite cubrir gastos de sonido, iluminación, seguridad y asistencia médica. “Esto se construye entre todos, es un evento pensado para que la gente la pase bien y para que muchos puedan trabajar”, concluyó.

ALLEN, 22 de enero de 2026.