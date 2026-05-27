ESTE VIERNES SE ACREDITAN LOS HABERES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN NEUQUÉN

El Gobierno de la Provincia del Neuquén oficializó el cronograma de pagos para los salarios correspondientes al mes de mayo. La medida abarca a la totalidad de los empleados de la administración pública provincial. Asimismo, el beneficio alcanza a los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén.

Los haberes de todos los sectores estatales se acreditarán de manera unificada este viernes 29 de mayo. Los fondos estarán disponibles en las cuentas correspondientes del Banco de la Provincia del Neuquén. Esta disposición alcanzará al personal de ministerios, entes descentralizados, educación y la administración central.

La secretaría de Prensa y Comunicación ratificó la voluntad del gobernador Rolando Figueroa de abonar los ingresos antes del cierre mensual. Desde el área explicaron que esta previsibilidad financiera “es posible en virtud de la transparencia, eficiencia y cuidado extremo en la administración de los recursos del Estado”.

El Poder Ejecutivo vinculó la fecha de pago con las políticas de austeridad implementadas desde el inicio de la gestión. La actual administración destacó el impacto positivo de las reformas estructurales aplicadas en el organigrama estatal. El plan oficial incluyó un fuerte reordenamiento de las partidas presupuestarias.

Las autoridades señalaron que “la eliminación de los gastos innecesarios, la erradicación de los privilegios, la reducción de la planta política” resultaron determinantes para el orden fiscal. Estas decisiones estratégicas permitieron achicar los compromisos financieros de la deuda pública provincial contraída en moneda extranjera.

Finalmente, el gobierno neuquino remarcó que el ahorro generado se redirigirá hacia áreas prioritarias del territorio. El superávit de recursos permitirá incrementar el presupuesto destinado a obras de infraestructura comunitaria. Los fondos excedentes fortalecerán de manera directa los servicios esenciales de Salud, Educación y Seguridad.