ESTUDIANTES NEUQUINOS IMPULSAN CAMPAÑA CONTRA LAS AMENAZAS ESCOLARES

Ante la creciente ola de amenazas sobre posibles tiroteos en establecimientos de Neuquén, alumnos del CPEM 33 de Vista Alegre lanzaron una original iniciativa. Los jóvenes produjeron un material audiovisual con el fin de promover la reflexión profunda en toda la sociedad. El proyecto busca transformar el clima de temor en un espacio de debate sobre la calidad educativa y la convivencia. Esta acción surge como respuesta directa a los mensajes violentos que circularon recientemente por diversas plataformas digitales.

Desde la seccional ATEN de Centenario y Vista Alegre destacaron el compromiso de los jóvenes frente a las amenazas. “Los estudiantes realizaron un video con el objetivo de generar conciencia en la comunidad educativa sobre la importancia de actuar con responsabilidad”, explicaron desde el gremio. La propuesta intenta desarticular la viralización de contenidos dañinos que alteran la paz en las aulas. A través de la creatividad, los adolescentes proponen recuperar la escuela como un territorio de resguardo y aprendizaje.

Durante la grabación, los alumnos utilizaron carteles para manifestar sus sentimientos y preocupaciones actuales. “La institución tiene que ser un lugar seguro, no uno de preocupación”, rezaba una de las pancartas exhibidas en el video. Los participantes enfatizaron que las palabras tienen consecuencias reales y que las bromas pesadas pueden derivar en conflictos graves. Asimismo, instaron a sus pares a utilizar las redes sociales para fomentar el cuidado del edificio escolar y el estudio.

La situación en la provincia alcanzó niveles críticos con al menos diecisiete instituciones afectadas por diversas amenazas. Estos episodios obligaron a las autoridades a implementar protocolos de emergencia y a brindar acompañamiento profesional inmediato. El debate sobre el impacto de la tecnología y la salud mental en los entornos escolares se volvió una prioridad gubernamental. Equipos especializados trabajan actualmente para contener la angustia de las familias y garantizar la continuidad de las clases.

Escuelas abiertas

Pilar Durán, integrante del Equipo de Apoyo y Orientación Profesional del CPE, explicó la complejidad del abordaje institucional. “La idea es que las escuelas estén abiertas para los estudiantes y familias que tienen miedo de lo que pueda pasar”, señaló la funcionaria. La estrategia busca evitar el cierre de los establecimientos y ofrecer un entorno de escucha activa. Cada caso recibe un tratamiento diferenciado según el origen y la naturaleza de la intimidación recibida.

La funcionaria también confirmó que se coordinan tareas conjuntas con el Ministerio de Seguridad y las Defensorías locales. “No vamos a minimizar ningún aviso”, sentenció Durán al referirse a la seriedad con la que se analizan las denuncias. El objetivo es acompañar a los jóvenes en un contexto donde los antecedentes nacionales generan una preocupación lógica y legítima. La vigilancia sobre el contenido que circula en redes se ha intensificado para identificar posibles responsables.