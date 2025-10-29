EXPECTATIVAS, DÓLAR Y REFORMAS: LO QUE SE VIENE PARA LA ECONOMÍA ARGENTINA

La economista Ivana Rivero analizó los movimientos recientes del mercado financiero y destacó que las expectativas juegan un rol central en las decisiones económicas. Sostuvo que si bien se percibe cierto alivio tras las elecciones, el país enfrenta desafíos estructurales profundos que requieren consensos amplios y reformas duraderas.

En diálogo con Rutas Argentinas, por AM740 La Carretera, Rivero explicó que los cambios en el valor del dólar y en el riesgo país responden a expectativas. “Lo que pasó el domingo fue, bueno, en términos de alivio un poco de esos dos meses tan tensos que tuvimos antes de las elecciones”, señaló. Según dijo, el mercado reaccionó con optimismo ante la posibilidad de continuidad del plan económico actual.

La especialista del Comahue remarcó que el gobierno “va a tener que comenzar a lograr avanzar en esos consensos” para abordar reformas estructurales como la tributaria, la laboral y la previsional. “Hay que comenzar a entender que si queremos realmente dar el salto de calidad… vamos a tener que comenzar a madurar como sociedad y principalmente nuestros funcionarios también”, expresó.

Sobre la volatilidad cambiaria, Rivero minimizó los efectos de las fluctuaciones diarias del dólar. “Estas fluctuaciones así no te determinan ni te sacuden el país”, aseguró. Y subrayó que el equilibrio fiscal del actual gobierno le da un margen para enfrentar estas situaciones sin generar mayores crisis.

Finalmente, se mostró esperanzada con el 2026 como un año clave para discutir reformas profundas. “Ojalá que se avance en lo que nosotros llamamos políticas de Estado… que sean reformas de fondo, que tengan el consenso que tengan que tener y que se continúen en el tiempo”, concluyó.

Neuquén, 29 de octubre de 2025