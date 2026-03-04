EXPULSAN A CINCO EXTRANJEROS Y SECUESTRAN UN ARSENAL

La Policía del Neuquén concretó un exitoso operativo de investigación en un hospedaje de la Avenida Olascoaga. El procedimiento culminó con la expulsión del país de cinco ciudadanos extranjeros por disposición de la Dirección Nacional de Migraciones. La intervención contó con la participación de 15 efectivos pertenecientes a diversas divisiones especializadas de la fuerza provincial.

Durante la identificación preventiva, los agentes detectaron inconsistencias en la documentación de los sujetos. Tras realizar consultas con autoridades chilenas y nacionales, se confirmó que todos ingresaron de forma irregular a la Argentina. Además, se constató que uno de los individuos poseía un pedido de captura vigente en Chile y prohibición de salida de su país de origen.

Al momento de retirar sus pertenencias, uno de los demorados exhibió una valija que contenía un arsenal. Los efectivos secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, dos cargadores y 48 municiones del mismo calibre. También hallaron un cargador tipo tambor con capacidad para 50 cartuchos, lo que agravó la situación procesal de los involucrados.

La Fiscalía tomó intervención inmediata y dispuso la imputación por tenencia ilegal de arma de fuego. Posteriormente, se coordinó un dispositivo especial de seguridad para el traslado de los hombres hacia la frontera. Allí, fueron entregados formalmente a las autoridades policiales correspondientes para cumplir con el trámite de deportación y enfrentar sus causas pendientes.

Este procedimiento se alinea con las recientes políticas de seguridad anunciadas para el territorio neuquino. El gobernador Rolando Figueroa destacó la importancia de dotar a las fuerzas de mayores herramientas operativas. “Se destinarán recursos para la incorporación de nuevos móviles policiales, equipamiento tecnológico y sistemas de videovigilancia”, señaló el mandatario durante la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura.

Coordinación

El operativo fue ejecutado por la Dirección Delitos, a través del Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales. También colaboraron las divisiones de Recaptura de Evadidos y Robos y Hurtos, demostrando una coordinación integral. Estas acciones buscan fortalecer la prevención del delito y garantizar la paz social mediante una vigilancia más rigurosa sobre los antecedentes de quienes transitan por la provincia.