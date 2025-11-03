EXTINGUIERON UN INCENDIO EN EL PARQUE LANÍN Y REFUERZAN LA PREVENCIÓN ANTE TORMENTAS ELÉCTRICAS

Un incendio forestal se desató el jueves en la zona de Rucachoroi, dentro del Parque Nacional Lanín, y fue extinguido gracias a una rápida intervención. Las autoridades confirmaron que la causa fue una descarga eléctrica, y advirtieron que se reforzarán las medidas de prevención debido al aumento de tormentas secas en la región.

La información fue brindada en una entrevista realizada en AM740 La Carretera, durante el programa Rutas Argentinas. Martín Toledo, jefe del cuerpo de brigadistas ICE, señaló que la denuncia ingresó a las 16:20 y que de inmediato se activó el protocolo de ataque inicial de la Central Operativa Norte con base en Aluminé.

El fuego se localizó en una ladera del Cerro Calpiquitla, donde dos cuadrillas, un guardaparque y un equipo de bombeo de alta presión lograron contener el avance. “Una dimensión de 20 x 20 metros”, describió Toledo sobre la superficie afectada, que incluyó araucarias y caña colihue. Explicó además que “hoy la vegetación está más predispuesta a prenderse” debido a la baja humedad y la sequía.

El funcionario remarcó que las tormentas eléctricas secas son cada vez más frecuentes y peligrosas: “Hemos tenido hasta 11 focos a la vez”, afirmó. Por eso, el parque reforzó su sistema de respuesta con seis cuadrillas, vehículos 4×4, camiones cisterna y equipos helitransportados. También aumentó el entrenamiento físico del personal ante la velocidad y complejidad de los incendios actuales.

Finalmente, Toledo anticipó que se activarán restricciones al uso del fuego y pidió a la población responsabilidad: evitar fogones fuera de los sitios habilitados, usar cocinas portátiles y avisar de inmediato ante cualquier indicio de humo. “Vamos a necesitar la mano de todos”, subrayó.

Neuquén, 3 de noviembre de 2025