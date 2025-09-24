FACUNDO LÓPEZ APUNTÓ CONTRA LAS FUERZAS NACIONALES Y REIVINDICÓ EL FEDERALISMO PRODUCTIVO

El candidato a senador Facundo López aseguró que Río Negro tiene hoy una oportunidad histórica para convertirse en una provincia estratégica en la salida de energía y producción minera al mundo. Afirmó que ese desarrollo debe ser acompañado por infraestructura, criticó la falta de respuestas del gobierno nacional y advirtió sobre la centralidad de los partidos tradicionales: “Si vamos a seguir haciendo lo mismo, vamos a tener siempre los mismos resultados”.

La entrevista se realizó en el estudio de AM740 La Carretera, durante el programa Rutas Argentinas, donde el dirigente de Juntos Defendemos Río Negro hizo eje en la necesidad de “salir de la lógica perversa de los partidos nacionales”. Aseguró que desde su espacio político se defenderá “cada ley que beneficie a los rionegrinos” y se opondrán a lo que los perjudique.

López detalló la magnitud de la transformación que vive la provincia, especialmente con el desarrollo de Vaca Muerta Sur y los proyectos portuarios en Punta Colorada y San Antonio Este. “Se estima una producción que pasará de 400 mil a 1.200.000 barriles. Y todos sabemos que eso va a producir trabajo”, afirmó. A la vez, advirtió que “esos beneficios si no se los acompaña con infraestructura empiezan a tornarse dolorosos”.

Criticó con dureza al gobierno nacional por impedir que la provincia intervenga en rutas nacionales deterioradas como la 22, la 23 o la 151. “La Nación ni siquiera nos permite hacer una rotonda”, señaló, y denunció que en el presupuesto 2026 “hay recursos para solo 8 kilómetros en rutas rionegrinas”. También se refirió a la obra pública: “La corrupción no es de la obra pública, es de los funcionarios. Si un médico es denunciado por mala praxis, no cerramos el hospital, condenamos al médico”.

Finalmente, destacó la “representación territorial” de su lista, integrada por intendentes, referentes sociales, jóvenes y dirigentes del Alto Valle, la Línea Sur y la región cordillerana. Y enfatizó: “En octubre no se elige presidente, se elige si queremos senadores que respondan a Karina Milei o Cristina Kirchner, o senadores que defiendan a Río Negro en Buenos Aires”.

Río Negro, 24 de septiembre de 2025.