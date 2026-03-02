FACUNDO LÓPEZ DEFENDIÓ EL RUMBO DEL GOBIERNO Y HABLÓ DE “UN PROYECTO DE 100 AÑOS” PARA RÍO NEGRO

En la apertura de sesiones de la Legislatura, el jefe del bloque oficialista Facundo López aseguró que el discurso del gobernador dejó “mucha esperanza” y puso el foco en un plan de largo plazo basado en inversiones, empleo y continuidad institucional en Río Negro.

La información corresponde a una nota realizada en la AM740, donde López repasó lo vivido en Viedma y sostuvo que el mensaje del mandatario apuntó “a hablar de lo que viene de Río Negro de los próximos 100 años”, con “los primeros 30” como un horizonte “garantizado y resuelto”. En ese marco, remarcó que la provincia cuenta con “normalidad institucional, normalidad social, normalidad laboral” y que eso permite “planificar” y atraer capitales privados.

Según el legislador, el objetivo central es que las inversiones se traduzcan en empleo local: “Que esos capitales privados generen inversiones en la provincia, y esas inversiones se traduzcan en trabajo para los rionegrinos”. También afirmó que el plan no se limita a los proyectos energéticos y mencionó metas productivas vinculadas a riego, ganadería y recuperación del stock ovino, además de turismo y pesca. “No sólo es estos proyectos sino que lo que no vamos a permitir, no vamos a dejar atrás, es lo que Río Negro es hoy”, expresó.

López planteó que parte de los fondos que ingresan se vuelcan en obra pública y educación, y citó ejemplos: “Los primeros 60 millones de dólares del Vaca Muerta del Sur, y ahora van a entrar 24 del GNL”. Además, sostuvo que se adaptan contenidos educativos y anticipó una iniciativa: “Vamos a lanzar el Río Negro Bilingüe”. En el mismo sentido, señaló como muestra de impacto económico lo que describió en Sierra Grande: “Con más de 170 comercios que abrieron, con más de 2.500 trabajadores”.

En el cierre, el jefe de bancada defendió la relación con Nación en términos pragmáticos y valoró el marco para inversiones: “Hubiese sido imposible sin un gobierno nacional que haya tomado una decisión firme de generar el marco normativo”. También proyectó un año legislativo con debate político intenso y llamó a preservar la “normalidad” provincial: “Tenemos un proyecto de provincia en marcha… una provincia con normalidad, que sigan viniendo inversiones”.

Viedma, 2 de marzo de 2026.