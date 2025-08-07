FACUNDO LÓPEZ: “EN OCTUBRE SE ELIGE QUIÉN DEFIENDE A RÍO NEGRO Y QUIÉN OBEDECE A BUENOS AIRES”

El candidato a senador Facundo López presentó el acuerdo “Juntos defendemos a Río Negro” junto a 29 intendentes de distintas localidades y espacios políticos. Remarcó que el objetivo es construir una representación con mirada provincial y con independencia de los partidos nacionales.

La entrevista se realizó en AM740 La Carretera, durante el programa Rutas Argentinas, donde López explicó que el acuerdo formaliza una alianza entre el gobierno provincial, intendentes y partidos políticos con presencia territorial. “Ayer quisimos darle la formalidad que exige la Justicia Federal”, expresó, y señaló que participaron representantes de Somos Río Negro, radicalismo, Coalición Cívica ARI, MPP, PUL, Redes, entre otros.

López criticó con dureza a los espacios nacionales: “Una se logra por consenso y la otra por mandato”, afirmó, en referencia a alianzas firmadas en Capital Federal. Subrayó que su espacio solo levantará la mano en el Senado “cuando sea beneficioso para Río Negro” y remarcó que los otros candidatos “van a obedecer a lo que Karina Milei o Cristina Kirchner les diga”.

Destacó la gestión provincial con obras de infraestructura y servicios básicos: “Fuimos al barrio Espejo en Cipolletti, luz eléctrica para 140 familias; más de 5800 conexiones de gas en toda la provincia; nueva ruta 2, acceso a San Javier, y seguimos con la ruta 6 y 8”. Además, defendió el rol del gobernador en la negociación por los recursos de Vaca Muerta y las represas hidroeléctricas: “No queremos que se lleven nuestros recursos sin dejarnos nada”.

Sobre Allen, expresó que el gobierno provincial seguirá acompañando a los vecinos más allá del conflicto con el intendente: “El intendente agarró todos los caminos equivocados, pero los vecinos tienen que estar tranquilos, no los vamos a dejar solos”.

Río Negro, 7 de agosto de 2025.