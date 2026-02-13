FACUNDO LOPEZ IMPULSA UN PROYECTO PARA RESTRINGIR SALIDAS TRANSITORIAS EN DELITOS GRAVES

El legislador Facundo López presentó un proyecto para limitar las salidas transitorias y otros beneficios a personas condenadas por delitos graves en Río Negro. La iniciativa modifica la ley de ejecución penal y busca que quienes cometen abusos sexuales, secuestros u homicidios dolosos cumplan la totalidad de la condena sin acceder a ese régimen.

La información surge de una entrevista realizada en la AM740, donde el referente de Juntos Somos Río Negro explicó los alcances de la propuesta. López señaló que la iniciativa se enmarca en una serie de cambios previos como la ley de reiterancia y la modificación sobre la doble condena. “Lo que estamos buscando de esto es darle la tranquilidad a la sociedad de que los que delinquen cumplen y que no sea al revés”, afirmó.

El legislador sostuvo que la propuesta apunta a delitos graves y cuestionó que en algunos casos personas condenadas recuperen la libertad mientras las víctimas aún esperan justicia. “Queda claro que tras la reja tienen que estar los delincuentes y no la sociedad”, expresó. Además, indicó que el proyecto responde a un reclamo social frente a situaciones en las que condenados acceden a beneficios y vuelven a cruzarse con las víctimas.

Durante la charla, López también defendió la inversión provincial en materia de seguridad y mencionó obras previstas en el sistema penitenciario. Indicó que el gobernador tiene en su plan la ampliación del penal de Cipolletti y de Viedma, y que se busca financiamiento para un nuevo penal en Bariloche. “Lo que estamos buscando es acortar los beneficios cuando son delitos graves”, remarcó.

Finalmente, explicó que el proyecto ya fue presentado y se debatirá cuando inicien las sesiones ordinarias el 1 de marzo. En la sesión extraordinaria del 27 de febrero se tratarán otros temas vinculados a inversiones energéticas en la provincia.

Viedma, 12 de febrero de 2026.