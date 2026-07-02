FALLA EN LA RED Y FRÍO EXTREMO: MEDIA CIUDAD SIN GAS Y ESCUELAS CERRADAS EN RINCÓN DE LOS SAUCES

Una combinación de fallas técnicas y temperaturas extremas causó serios problemas de infraestructura en Rincón de los Sauces. La drástica disminución en la presión del suministro de gas afectó directamente el normal desarrollo urbano a mitad de semana. La situación se agudizó notablemente por el ingreso de una persistente ola polar que azota a todo el territorio de la provincia de Neuquén.

El impacto inicial se sintió con fuerza en el ámbito escolar y comunitario durante las últimas horas de la tarde del miércoles. Los directivos de diversas instituciones debieron activar los protocolos correspondientes y procedieron al retiro anticipado de los estudiantes. Ante la imposibilidad de calefaccionar las aulas, las autoridades evaluaron planes de contingencia para resguardar el bienestar de los menores.

Debido a este escenario, las autoridades locales de la cartera educativa adoptaron rápidas medidas preventivas para las próximas jornadas. El Distrito Educativo XII notificó la suspensión absoluta de todas las actividades escolares presenciales a partir de este jueves. La medida oficial se extenderá hasta el viernes inclusive, afectando a la totalidad de los niveles escolares de la localidad.

Por su parte, la empresa provincial HIDENESA emitió un informe técnico admitiendo inconvenientes operativos en las redes de distribución de la ciudad. La firma estatal confirmó que un desperfecto en las instalaciones redujo notablemente los volúmenes de gas que ingresan al sistema urbano. Frente a esto, los operarios de la distribuidora comenzaron trabajos de emergencia para solucionar los desperfectos estructurales.

La compañía solicitó la colaboración de toda la población mediante pautas específicas de cuidado domiciliario para mitigar el faltante general. Recomendaron realizar un consumo estrictamente racional del recurso energético mientras dure el proceso de reparación de las redes afectadas. Asimismo, sugirieron apagar los artefactos de calefacción en los ambientes de las viviendas que permanezcan desocupados.

En paralelo, los residentes de diferentes zonas residenciales manifestaron su preocupación ante la falta de respuestas inmediatas y soluciones de fondo. Reportes comunitarios reflejaron una marcada interrupción total o mermas considerables en el fluido calórico dentro de numerosos hogares. Las zonas periféricas como Alto del Rincón, Rincón de Luz y René Favaloro fueron los sectores que registraron mayores inconvenientes.

Hasta el momento, los comités de emergencia gubernamentales no han podido precisar una fecha exacta para el restablecimiento completo del suministro normal. El personal especializado continúa con las tareas técnicas en las plantas reguladoras para lograr estabilizar las presiones internas del circuito. Se espera que la finalización de los arreglos operativos permita reanudar el dictado de clases la próxima semana.