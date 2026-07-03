FAMILIARES DEL ALUMNO BALEADO EXIGEN SEGURIDAD PARA VOLVER A LAS CLASES EN EL CPEM 6

Los familiares del adolescente de 13 años herido con un arma de fuego dentro del CPEM 6 de Cutral Co se movilizaron para exigir garantías de protección destinadas a todo el alumnado. La comunidad educativa manifiesta una profunda preocupación por la vulnerabilidad edilicia tras el gravísimo acontecimiento registrado el pasado martes.

Rocío, tía del alumno afectado, lidera las gestiones institucionales ante el equipo directivo del establecimiento de nivel medio. La mujer confirmó que este viernes concretarán una asamblea clave donde presentarán un petitorio formal firmado por los tutores. El documento exigirá reformas estructurales en los controles de ingreso y la revisión completa de las normativas de convivencia.

“Lo que pedimos es seguridad para los chicos”, expresó. La mujer recordó las irregularidades iniciales en la comunicación oficial por parte de las autoridades escolares durante la tarde de la agresión. El colegio le informó inicialmente sobre un supuesto accidente doméstico originado por una explosión interna.

La gravedad del escenario se constató recién cuando el personal sanitario del hospital local intervino en el traslado de urgencia. Los profesionales médicos del nosocomio le notificaron formalmente a la familia que la lesión sangrante era compatible con un proyectil. Posteriormente, la dirección del CPEM 6 admitió que la policía incautó la pistola dentro del salón.

El menor damnificado permanece bajo estricta observación médica en el hospital público de Cutral Co mientras aguarda su derivación. Aunque presenta una evolución clínica favorable, los dolores en su extremidad superior izquierda son extremadamente severos debido al daño tisular. Durante las últimas noches, los profesionales debieron suministrarle analgésicos de alta potencia para estabilizar su cuadro general.

Respecto al plano legal, la familia del damnificado ya cuenta con asesoramiento técnico especializado para constituirse como parte querellante. La representante legal del estudiante agredido indicó que el armamento secuestrado por los peritos posee características de uso profesional. Los reportes preliminares indican que se trataría de una pistola calibre 9 milímetros propiedad de un pariente del agresor.

En el escrito que elevarán los padres, se exigirá la exclusión definitiva del alumno responsable del disparo. Consideran indispensable que el agresor no retorne a la institución con el fin de preservar la salud mental del grupo. La comunidad escolar sostiene que resulta inviable retomar el dictado de clases normales sin la aplicación de sanciones ejemplificadoras.

La mesa de diálogo programada para este viernes contará con la intervención activa de supervisores del Consejo Provincial de Educación. Asimismo, se prevé la participación de representantes de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia.