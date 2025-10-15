La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net

SEGUINOS:

Facebook X-twitter Instagram Youtube
Menu
COMUNICATE AL 2995 04-3266
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

FAMILIAS DE BALSA LAS PERLAS LLEVAN MÁS DE UN MES SIN AGUA Y SIGUEN SIN RESPUESTAS

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Vecinas y vecinos de Balsa Las Perlas atraviesan una crisis hídrica profunda. Denuncian que llevan más de un mes sin acceso a agua potable en varios barrios, mientras el municipio y los organismos responsables no ofrecen soluciones concretas.

La información corresponde a una entrevista realizada en AM740 La Carretera, en el programa Rutas Argentinas, donde Patricia Barnich, una de las vecinas organizadas, expresó: “Hace más de un mes que no cae una gota” y advirtió que la situación afecta a miles de familias en una localidad de más de 25.000 habitantes.

Barnich explicó que Balsa Las Perlas cuenta con una cisterna de 120.000 litros que no está conectada a los hogares. “Nunca se hizo el ramal que lleva el agua a los hogares. A pesar de eso, a los vecinos se les cobró por el servicio cuando compraron los terrenos”, señaló. Para conseguir agua, muchas familias deben viajar hasta Valentina Sur o depender de camiones cisterna. Las mangueras provisorias que conectan las viviendas sufren pérdidas constantes y arruinan las calles.

Los reclamos ya fueron presentados ante el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, y ante el Concejo Deliberante. “El intendente respondió que iba a comunicarse con Aguas Rionegrinas (ARSA), pero hasta ahora no tuvimos soluciones”, sostuvo Barnich. También detalló que “la presidenta del Concejo, Karina Álvarez, nunca nos respondió”.

Desde el municipio prometieron comprar una bomba para mejorar la presión, pero los vecinos dudan. “Esto es un parche, porque si aumentan la presión sin reparar las cañerías, revienta todo”, advirtió Barnich. El reclamo central sigue siendo la construcción de una red de agua potable que funcione en toda la localidad.

Cipolletti, 15 de octubre de 2025.

Lo último

FAMILIAS DE BALSA LAS PERLAS LLEVAN MÁS DE UN MES SIN AGUA Y SIGUEN SIN RESPUESTAS
FAMILIAS DE BALSA LAS PERLAS LLEVAN MÁS DE UN MES SIN AGUA Y SIGUEN SIN RESPUESTAS
DENUNCIA CONTRA GABRIELA PICOTTI: ACUSAN QUE SIGUE FACTURANDO COMO OFTALMÓLOGA A PESAR DE SU CARGO
DENUNCIA CONTRA GABRIELA PICOTTI: ACUSAN QUE SIGUE FACTURANDO COMO OFTALMÓLOGA A PESAR DE SU CARGO
ENCONTRARON EL CUERPO EN VALENTINA NORTE RURAL
ENCONTRARON EL CUERPO EN VALENTINA NORTE RURAL
CAMIONEROS INTENSIFICAN CONTROLES EN RÍO NEGRO PARA REGULAR TRANSPORTE DE ARENA HACIA AÑELO
CAMIONEROS INTENSIFICAN CONTROLES EN RÍO NEGRO PARA REGULAR TRANSPORTE DE ARENA HACIA AÑELO
NARCOMENUDEO: NEUQUÉN QUEMÓ DROGRAS POR $570 MILLONES
NARCOMENUDEO: NEUQUÉN QUEMÓ DROGRAS POR $570 MILLONES
Click Here