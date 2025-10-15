FAMILIAS DE BALSA LAS PERLAS LLEVAN MÁS DE UN MES SIN AGUA Y SIGUEN SIN RESPUESTAS

Vecinas y vecinos de Balsa Las Perlas atraviesan una crisis hídrica profunda. Denuncian que llevan más de un mes sin acceso a agua potable en varios barrios, mientras el municipio y los organismos responsables no ofrecen soluciones concretas.

La información corresponde a una entrevista realizada en AM740 La Carretera, en el programa Rutas Argentinas, donde Patricia Barnich, una de las vecinas organizadas, expresó: “Hace más de un mes que no cae una gota” y advirtió que la situación afecta a miles de familias en una localidad de más de 25.000 habitantes.

Barnich explicó que Balsa Las Perlas cuenta con una cisterna de 120.000 litros que no está conectada a los hogares. “Nunca se hizo el ramal que lleva el agua a los hogares. A pesar de eso, a los vecinos se les cobró por el servicio cuando compraron los terrenos”, señaló. Para conseguir agua, muchas familias deben viajar hasta Valentina Sur o depender de camiones cisterna. Las mangueras provisorias que conectan las viviendas sufren pérdidas constantes y arruinan las calles.

Los reclamos ya fueron presentados ante el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, y ante el Concejo Deliberante. “El intendente respondió que iba a comunicarse con Aguas Rionegrinas (ARSA), pero hasta ahora no tuvimos soluciones”, sostuvo Barnich. También detalló que “la presidenta del Concejo, Karina Álvarez, nunca nos respondió”.

Desde el municipio prometieron comprar una bomba para mejorar la presión, pero los vecinos dudan. “Esto es un parche, porque si aumentan la presión sin reparar las cañerías, revienta todo”, advirtió Barnich. El reclamo central sigue siendo la construcción de una red de agua potable que funcione en toda la localidad.

Cipolletti, 15 de octubre de 2025.