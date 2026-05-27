FAMILIAS DE PLAZA HUINCUL DENUNCIAN QUE UNA ESCUELA RECIÉN INAUGURADA YA SUMA 13 DÍAS SIN CLASES

Un grupo de madres de la Escuela 22 de Plaza Huincul alzó su voz ante la alarmante pérdida de días de clases. Las familias denunciaron que los estudiantes acumulan más de dos semanas sin actividad normal debido a recurrentes fallas de infraestructura. El reclamo expone una profunda preocupación por la vulneración del proceso de aprendizaje de los alumnos.

La comunidad educativa manifestó su desconcierto ante la seguidilla de desperfectos en un edificio recientemente estrenado. Las voceras detallaron que los inconvenientes técnicos surgieron casi en paralelo con el acto oficial de apertura del colegio. Según explicaron las afectadas, la seguidilla de suspensiones afecta de forma directa la organización diaria de los hogares de la localidad.

El malestar de los padres se fundamenta en un recuento detallado de los problemas surgidos desde fines de abril. Una de las voceras expuso que el 21 de dicho mes se inauguró el establecimiento con presencia de autoridades provinciales y municipales. Sin embargo, precisó que de 24 jornadas hábiles transcurridas desde el corte de cintas, los niños no tuvieron clases en más de la mitad.

Las suspensiones comenzaron por tareas de mudanza, reorganización interna y limpieza general de las dependencias. A estos hechos se sumó un operativo de evacuación de bomberos tras romperse un dispositivo de medición con mercurio. No obstante, las principales complicaciones de la infraestructura escolar se concentraron en las calderas destinadas a la calefacción.

“Ya el 7 de mayo tenían que hacer un mantenimiento a las calderas”, objetó una de las madres ante la prensa. Las tareas de conservación se convirtieron rápidamente en reparaciones complejas que demandaron varias jornadas adicionales de inactividad total. Posteriormente, el edificio sufrió un corte imprevisto del suministro de gas y nuevas cancelaciones por refacciones edilicias generales.

“¿Por qué se inauguró una escuela que evidentemente no estaba en condiciones definitivas?”, cuestionó otra de las integrantes del grupo de padres. Las familias reclaman respuestas concretas al Ministerio de Educación y manifestaron sus dudas sobre las correspondientes habilitaciones documentales de la obra. Asimismo, criticaron la falta de previsibilidad en las comunicaciones oficiales de la dirección escolar.