FAMILIAS SOLIDARIAS EN ALLEN: CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA QUE BUSCA EVITAR LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE NIÑOS

El equipo de SENAF Allen explicó el alcance del programa Familias Rionegrinas Solidarias, una herramienta que busca alojar de manera transitoria a niños, niñas y adolescentes que atraviesan situaciones graves de vulneración de derechos. El objetivo central es que puedan seguir creciendo en un entorno familiar y evitar que terminen en instituciones del Estado.

La información surge de una entrevista realizada en AM740 La Carretera a Florencia Fierro, licenciada en Trabajo Social; Sebastián Sotelo, psicólogo clínico; y Eliseo Monje, técnico superior en Psicología Social, todos integrantes de SENAF Allen. Allí detallaron que el programa funciona a nivel provincial y se articula con el área de fortalecimiento familiar, que detecta los casos donde “necesitamos tomar una medida excepcional de derechos” para resguardar a los chicos.

Desde el organismo explicaron que las familias solidarias reciben a niños que ya no pueden seguir en su hogar de origen por situaciones de maltrato, violencia o riesgo. “Este recurso de familias rionegrinas lo que garantiza es que estén bien cuidados en un entorno de cuidado, de afecto, de contención, que es lo que esos niños necesitan”, señalaron. También remarcaron que el sistema apunta a que los chicos mantengan rutinas de escuela, actividades y una vida cotidiana más estable.

Uno de los puntos que aclararon en la radio es que las familias que ingresan al programa no pueden adoptar al niño que reciben. “Los niños fueron retirados del hogar por una medida excepcional de derechos” y las personas que se postulan “no pueden estar en el listado de adoptantes”, remarcaron. También indicaron que el acogimiento es temporal, con un plazo de hasta un año, y que el trabajo del equipo consiste en acompañar tanto al niño como a la familia solidaria para transitar ese proceso.

Actualmente, en Allen hay dos familias que participan del programa y desde SENAF remarcaron que hoy existen más situaciones que requieren este acompañamiento. Por eso convocaron a quienes tengan interés a acercarse a la oficina ubicada en Alem 294. “Tratamos de que así hayan miedos o dudas, que se acerquen y nos puedan conversar con nosotros”, expresaron, y subrayaron que el propósito final es que cada chico pueda atravesar ese momento difícil con cuidado, contención y una experiencia de vida diferente.

Allen, 22 de abril de 2026.