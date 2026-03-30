FAMILIAS SOLIDARIAS SUMA PRESENCIA EN ALLEN Y BUSCA AMPLIAR LA RED DE CUIDADO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES

El programa Familias Rionegrinas Solidarias desembarcó en Allen con el objetivo de fortalecer su red territorial y sumar nuevos hogares dispuestos a brindar contención temporal a niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración de derechos. La coordinadora del programa, Cintia Cuasolo, explicó que la iniciativa responde a una demanda creciente en la provincia y remarcó la necesidad de seguir ampliando el banco de familias disponibles.

La información corresponde a una nota realizada en la AM740, donde Cuasolo detalló que el equipo decidió reforzar la presencia en el Alto Valle. “Estamos ampliando la red territorial, este 2026 empezamos, fue un año muy movido para nosotros, hemos tenido muchos acogimientos a nivel provincial, sobre todo de bebés, muy chiquitos”, señaló. En ese sentido, destacó que la incorporación de Allen “nos acerca mucho más a la familia, y nos permite estar mucho más cerca y tener un abordaje integral mucho más cercano”.

Durante la entrevista, la coordinadora aclaró que el programa busca evitar que los menores queden institucionalizados cuando deben ser separados de su núcleo conviviente por razones de protección. “Este programa promueve un acogimiento familiar temporal para niños y adolescentes menores de 18 años”, indicó. Y agregó: “Lo que evita que el niño quede en una institución del Estado”. Según precisó, actualmente hay “25 familias activas que están acogiendo a 30 niños en nivel provincial”, una cifra que refleja la magnitud de la necesidad actual.

Cuasolo también remarcó que uno de los requisitos centrales para participar es no tener intención adoptiva. “La familia que se anota para ser familias solidarias tiene que tener en claro que es sin fines adoptivos”, afirmó. Además, explicó que pueden postularse “parejas, personas solas, familias monoparentales, de diversidad sexual”, siempre que todos los integrantes del hogar estén de acuerdo y puedan sostener el acompañamiento temporal de un niño o adolescente.

Finalmente, invitó a los vecinos de Allen a acercarse para recibir información y despejar dudas sobre el programa. El nuevo equipo funciona en Leandro Alem 294, de 8 a 14, y también recibe consultas telefónicas. “Esperamos que la gente de Allen colabore, que se saquen las dudas, que se puedan acercar hasta para despejar, simplemente con respecto al programa, sin inconveniente”, expresó.

Allen, 30 de marzo de 2026.