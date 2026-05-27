FANY MANSILLA TRAS EL ENCUENTRO CON EL EJECUTIVO: “CUANDO SE FIRMA UN ACTA ACUERDO CON ATEN, SE CUMPLE”

El Gobierno de Neuquén y el gremio ATEN concretaron una mesa de diálogo clave que se extendió por más de cinco horas. Como resultado principal del cónclave, las autoridades políticas asumieron el compromiso formal de derogar la Resolución 411. Dicha norma modificaba el nomenclador vigente para las licencias de salud del sector.

La cita oficial comenzó en horas de la mañana y concluyó pasadas las primeras horas de la tarde. La convocatoria de los funcionarios surgió tras un plenario gremial realizado durante la semana previa por el sindicato docente. En aquella instancia, la conducción de los trabajadores denunció diversos incumplimientos vinculados al acta paritaria. La secretaria general, Fany Mansilla, fue la encargada de transmitir los puntos acordados al finalizar la jornada.

El sindicato educativo cuestionaba la normativa médica por considerar que restringía severamente los días de inasistencia justificada por enfermedad. Respecto de las demoras administrativas en Salud Ocupacional, Mansilla explicó el esquema de prioridades que implementará el Ministerio de Educación. Según la dirigente, los funcionarios comunicaron que se dará preeminencia a los certificados de corto tratamiento para asegurar eficazmente el cubrimiento de las vacantes.

Por intermedio de un comunicado oficial posterior, la organización sindical brindó mayores especificaciones técnicas sobre el área médica estatal. El documento emitido por ATEN detalló que el gobierno expresó la regularización de las auditorías correspondientes a las certificaciones de salud. Asimismo, se ratificó la plena vigencia de las resoluciones complementarias 417 y 418 dictadas durante el corriente año.

“Cuando se firma un acta acuerdo con ATEN, se cumple”, aseveró la titular de la organización sindical ante los manifestantes. Mansilla también aprovechó la oportunidad para reclamar por las liquidaciones correspondientes al concepto de movilidad de los docentes. Por otra parte, las autoridades confirmaron el incremento de las partidas de refrigerio escolar utilizando un cálculo ponderado basado en el índice inflacionario.

Finalmente, se anunció la llegada de fondos para material didáctico y la implementación del boleto docente para el tramo San Martín-Junín de los Andes. La ministra de Educación, Soledad Martínez, valoró los consensos alcanzados y remarcó que se analizaron de forma exhaustiva los pendientes de la agenda pública. Martínez concluyó que se dispuso un mecanismo coordinado para dar continuidad a la resolución de temas en el cuerpo colegiado.