FEDERICO PRIOR SE BAJÓ DEL GOBIERNO DE FIGUEROA POR “DIFERENCIAS DE ENFOQUE”

El abogado Federico Prior formalizó su renuncia a incorporarse nuevamente al Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos de la provincia de Neuquén. La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida al titular de la cartera política, Jorge Tobares, fechada el pasado 14 de mayo.

En la misiva, el ahora ex director de Asistencia Jurídica detalló el cierre de su etapa previa de trabajo en el organismo provincial. Ese período laboral abarcó desde diciembre de 2023 hasta abril de este año, cuyas tareas quedaron plasmadas en un documento final.

El exfuncionario reveló que existieron conversaciones recientes para concretar su retorno al equipo de trabajo gubernamental. Según explicó, las autoridades ministeriales le presentaron una propuesta formal el pasado 6 de mayo para reasumir funciones en el área.

Sin embargo, Prior optó por declinar el ofrecimiento tras evaluar la situación actual de la cartera. El abogado argumentó su postura señalando marcadas discrepancias en la conducción y en el rumbo de las decisiones oficiales.

“Existen diferencias de enfoque y de mirada que considero importantes”, afirmó el letrado en su escrito. Asimismo, remarcó la necesidad de buscar “perspectivas más amplias” y una “mayor apertura al diálogo” ante el escenario social e institucional.

Finalmente, destacó que su determinación se fundó en convicciones personales y en el respeto hacia las instituciones públicas. Concluyó agradeciendo la oportunidad brindada y valorando el aprendizaje obtenido junto a los empleados estatales durante su gestión.