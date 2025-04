FEMICIDIO DE NICOLE POSADA: SU PAREJA DECLARADO CULPABLE POR UNANIMIDAD

El jurado popular declaró culpable por unanimidad a Oscar Fernando Efraín Carriqueo Phomphakdy por el femicidio de Nicole Posada, ocurrido el 17 de febrero de 2024 en Roca. El debate comenzó el lunes y se extendió durante toda la semana. Declararon más de 27 testigos, entre personal policial, forense, familiares y allegados a la víctima. El viernes se desarrollaron los alegatos de clausura, las instrucciones finales y la deliberación del jurado.

La jornada empezó cerca de las 9 de la mañana, cuando la fiscal adjunta Celeste Benatti expuso algunos datos vinculados a la causa. Luego siguió la fiscal jefa Teresa Giuffrida argumentando mediante pruebas técnicas y testimoniales por qué la fiscalía sostiene que Carriqueo fue el autor de la muerte de Nicole.

El abogado querellante Joaquín Hertzriken Catena puso el foco en la violencia sistemática que padecía Nicole por parte de Carriqueo, desde hacía más de diez años. “Ella quería tener su oportunidad, quería estudiar peluquería para salir adelante, quería terminar con esa relación e violencia. Lamentablemente no tuvo la fuerza para poder lograrlo. El estado y la justicia le fallaron a Nicole, no le permitieron tener otra oportunidad. El imputado sí va a tener otra oportunidad. Porque si lo declaran culpable va a quedar privado de su libertad, pero al cabo de unos años, con buena conducta, estudios, seguramente podrá acceder a algún beneficio y tener otra oportunidad. Esa oportunidad que Nicole no va a poder tener” sentenció.

Por su parte, el defensor oficial de Carriqueo, Dr. Oscar Mutchinik pidió la absolución. Alegó en su defensa la situación de consumos problemáticos que atravesaban tanto la víctima como el acusado. El acusado apenas dijo unas palabras cuando el juez Oscar Gatti lo habilitó. Expresó “yo no la agredí”. Finalmente, ni la postura del defensor ni las palabras del acusado fueron suficientes para que el jurado lo declare inocente.

General Roca, 11 de abril de 2025