FERIA DEL LIBRO EN CIPOLLETTI: MÁS DE 3000 ESTUDIANTES, AUTORES, TALLERES Y UNA EXPERIENCIA MULTISENSORIAL

La Feria del Libro de Cipolletti cumple 20 años y lo celebra a lo grande: con récord de visitantes escolares, decenas de actividades culturales, visitas de escritores nacionales y propuestas gastronómicas. Con el lema Portales del tiempo, el evento se desarrolla hasta el 16 de noviembre y ya superó las expectativas en asistencia y participación.

La información corresponde a una entrevista realizada en AM740 La Carretera, en el programa Rutas Argentinas, donde Mariana Prgich, directora de Cultura del municipio, explicó que la feria tiene una temática doble: “por la línea del tiempo de estos 20 años” y porque “cada uno de nuestros espacios se convierte en un portal, como son los libros”. Desde el viernes ya pasaron miles de estudiantes, y se espera recibir a más de 3000 alumnos por jornada.

Entre los puntos destacados, Prgich señaló la visita de Miguel Rep, talleres de historieta con Chelo Candia, actividades con escuelas municipales y una experiencia performática con un intérprete de Borges a cargo del cineasta Casper Uncal. Además, hay talleres de narración oral, mitos y leyendas, jam de poesía y presentaciones de libros de autores como Gabriela Exilart y Gabriela Margall.

A partir del 14 de noviembre se suma la feria gastronómica Semilla, bajo el lema Lecturas y Sabores, con más de 50 productores y 26 carros gourmet. Habrá clases de cocina, literatura al aire libre y espectáculos musicales. Prgich destacó la presencia del chef Iwao Komiyama, y aseguró que “es una apuesta gastronómica muy grande”.

La feria también ofrece espacios para la lectura en silencio, selfies temáticas, intervenciones artísticas y la participación activa de las bibliotecas locales. “Estamos muy felices con la apuesta que hicimos este año”, expresó la funcionaria, e invitó a toda la comunidad a disfrutar de esta experiencia literaria, artística y cultural.

Cipolletti, 10 de noviembre de 2025

