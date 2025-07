FERNÁNDEZ ORO: LAVÍN SE PUSO A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA TRAS LA CONDENA A JUAN REGGIONI

En un gesto inusual en el ámbito político, el exintendente de Fernández Oro, Mariano Lavín, se presentó voluntariamente ante la Justicia para entregar documentación clave relacionada con la causa por la construcción de viviendas por cooperativa. El caso ya tiene un condenado: el exjefe comunal Juan Reggiori, hallado culpable de administración fraudulenta agravada. Lavín, quien asumió después de esa gestión, quedó bajo la lupa por el uso del último desembolso de fondos nacionales, aunque no está imputado ni denunciado.

En una entrevista con La Carretera (AM740), Lavín explicó que la investigación judicial se originó a partir de una denuncia realizada por su propia gestión, al detectar irregularidades en viviendas que habían sido certificadas como terminadas pero no lo estaban. “Nos encontramos con vecinos que reclamaban obras inconclusas. Nosotros hicimos la denuncia que terminó en esta condena“, remarcó. El exintendente también criticó duramente el intento de equiparar su situación con la del ya condenado Reggiori: “No voy a permitir que un delincuente me ponga a su mismo nivel“.

Según Lavín, el cuarto desembolso de fondos llegó en marzo de 2016, ya bajo su mandato, y fue utilizado exclusivamente para pagar deudas contraídas en la administración anterior. “No compramos un solo ladrillo. Solo saldamos los expedientes impagos, tal como se nos indicó en el acta de traspaso“, afirmó. Para demostrarlo, presentó a la Justicia balances auditados, registros de pagos, y un acta notarial del traspaso de gestión certificada por una escribana.

El objetivo de Lavín es acelerar la investigación y dejar en claro que su gestión no tuvo participación en las maniobras fraudulentas. “Quiero que la Justicia investigue rápido y se termine con este circo mediático. No le tengo miedo a una investigación porque tengo cómo demostrar que actuamos con transparencia”, aseguró. Además, insistió en que no hay ningún proceso judicial abierto en su contra, sino una orden general del tribunal para esclarecer el destino de ese último envío de fondos.

Consultado sobre las declaraciones de Reggiori, quien atribuyó la causa a una persecución política, Lavín fue contundente: “Es el típico argumento del político corrupto. La Justicia habló con pruebas en la mano“. También defendió el accionar del actual intendente Gustavo Matic, destacando obras clave como la del nuevo hospital local, proyectos de asfaltado y compra de maquinaria en un contexto económico adverso.

Fernández Oro, 9 de julio de 2025