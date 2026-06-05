FERNÁNDEZ ORO: PRODUCTORES SE PLANTAN CONTRA UN POLÉMICO LOTEO EN RUTA 65

La Cámara de Productores de Fernández Oro manifestó su firme rechazo a un nuevo proyecto urbanístico. La iniciativa pretende habilitar unas 80 hectáreas sobre la Ruta 65, en el límite con Allen. El sector agrícola busca frenar el avance del cemento en áreas cultivables.

En diálogo con AM 740, Carlos Zanardi, presidente de la Cámara de Productores local, argumentó que la localidad posee suficientes tierras aptas para el crecimiento habitacional. Existen más de 300 hectáreas disponibles dentro de los límites autorizados que aún no han sido utilizadas. Por este motivo, consideró innecesario afectar parcelas con sistemas de riego activos.

Los productores formalizaron su reclamo ante el Poder Ejecutivo local y el Concejo Deliberante. Los fruticultores exigen que se respete la planificación territorial vigente. Además, advierten sobre el riesgo de modificar las normas para beneficiar a desarrolladores inmobiliarios privados.

Zanardi defendió la necesidad de preservar la actividad agraria local. “Nosotros defendemos el interés general, no el particular”, afirmó el referente a la emisora, al alertar sobre la presión que ejerce el “efecto Vaca Muerta” en la región.

Sanardi recordó al aire que la fruticultura atraviesa una crisis severa por los altos costos y la distorsión cambiaria. La falta de rentabilidad actual empuja a muchos propietarios a abandonar la producción de peras y manzanas. Esta situación facilita que las tierras agrícolas sean vendidas y reconvertidas en loteos.

El dirigente propuso en la radio orientar la expansión urbana hacia la barda norte por ser una opción viable y económica. “El día que se coloca cemento por la urbanización, ya no hay marcha atrás”, advirtió Sanardi durante la entrevista radial. Por ello, consideró clave resguardar el suelo fértil.

La aprobación de la polémica urbanización requerirá el voto de las dos terceras partes de los concejales. El proyecto ingresará próximamente a las comisiones legislativas para su correspondiente debate. Los chacareros anticiparon a la emisora que asistirán a las reuniones para ratificar su oposición.