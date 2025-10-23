FERNANDO LANZA ANALIZÓ EL PANORAMA ELECTORAL EN RÍO NEGRO Y ADVIERTE UNA CAÍDA DE LA LIBERTAD AVANZA

El analista político Fernando Lanza sostuvo que la Libertad Avanza atraviesa un marcado retroceso electoral en Río Negro, y advirtió que el liderazgo lo sostiene el partido provincial Juntos Somos Río Negro. Según explicó, la candidata Lorena Villaverde quedó “hackeada” por denuncias mediáticas que “le han puesto un piso de votos, pero también un techo tremendo”.

La entrevista se realizó en el programa Rutas Argentinas de AM740 La Carretera, en el último día habilitado para hablar de elecciones antes de la veda. Lanza indicó que el segundo lugar en la provincia está en disputa entre el peronismo y la Libertad Avanza, debilitada por la pérdida de apoyo del PRO: “Ese voto original del PRO tiene como principio la anticorrupción y el republicanismo, y la Libertad Avanza se ha alejado de esos principios”.

En este contexto, subrayó que la derecha en Argentina “está presente con un promedio de 50 puntos del electorado”, pero dividida en distintos espacios, lo que debilita su rendimiento electoral. “Los partidos son instrumentos, pero la configuración ideológica está determinada”, explicó. También destacó el peso de los partidos provinciales, que “tienen un programa que atraviesa la derecha y la izquierda”.

Sobre el escenario nacional, Lanza consideró que la Libertad Avanza “probablemente no haga un buen resultado promedio” este domingo. Atribuyó esta caída al “golpe al bolsillo de los asalariados, el congelamiento de jubilaciones y la falta de política”. Según analizó, el gobierno “logró bajar la inflación, pero con un dólar barato que encareció la economía en dólares” y afirmó: “Comer en Argentina hoy es más caro que en Europa”.

Finalmente, advirtió que la fragmentación dentro del espacio liberal podría dejar a la Libertad Avanza fuera de una banca en Río Negro. A nivel provincial, proyectó un triunfo claro del oficialismo provincial encabezado por el partido de Alberto Weretilneck: “Claramente el partido del gobierno va a ganar”, concluyó.

Río Negro, 23 de octubre de 2025