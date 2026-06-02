FEROZ INCENDIO DESTRUYE UN DEPÓSITO DE LA ANÓNIMA EN CIPOLLETTI

Un feroz incendio destruyó por completo las instalaciones del depósito comercial del hipermercado La Anónima, en la ciudad de Cipolletti. El siniestro se desató durante las primeras horas de la madrugada de este martes. No hubo que lamentar víctirmas, aunque los daños materiales fueron totales. El fuego comenzó cerca de las 2:00 en el establecimiento, situado sobre la calle Tres Arroyos. La magnitud del incidente generó una densa humareda negra visible desde localidades vecinas.

Debido a la gravedad de la situación, se montó un amplio operativo de emergencia en la zona afectada. Dotaciones de bomberos de diversas ciudades del Alto Valle acudieron rápidamente para combatir las llamas.

El avance del fuego provocó el desmoronamiento de parte del techo y de los muros perimetrales del recinto. Por este motivo, los agentes de seguridad interrumpieron el tránsito de forma total en las calles aledañas.

Afortunadamente, las autoridades policiales y sanitarias confirmaron que no se registraron personas heridas ni víctimas fatales. Sin embargo, los daños materiales dentro del predio de almacenamiento son totales.

El intendente de la localidad, Rodrigo Buteler, se pronunció sobre el estado actual de los trabajos en el lugar. El jefe comunal señaló que el incendio «está contenido» pero advirtió que habrá «humo durante el resto de la jornada».

Asimismo, desde el cuartel de Bomberos Voluntarios informaron que «la estructura está contenido» pero aclararon que todavía «continúan los trabajos por el fuego» debido a la complejidad del escenario. Las causas del siniestro serán materia de investigación aunque no se descarta que haya sido intencional.

Por razones de seguridad, la distribuidora eléctrica EdERSA interrumpió el suministro en la región afectada. El corte de media tensión fue solicitado por los rescatistas ante el peligro inminente de un colapso en el cableado.