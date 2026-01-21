FICHA LIMPIA: PICA DEFENDIÓ UNA DE LAS LEYES MÁS EXIGENTES DEL PAÍS EN RÍO NEGRO

El legislador Lucas Pica, de Juntos Somos Río Negro, defendió la ley de Ficha Limpia y aseguró que se trata de una herramienta clave para recuperar la confianza en la política, al impedir que personas con condenas por delitos dolosos puedan ser candidatas o ejercer cargos públicos en la provincia.

Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista en la AM740, donde el diputado explicó el alcance y el espíritu de la norma ya sancionada por la Legislatura. “Estamos atravesando una de las crisis de representatividad política más grandes de la historia y había que dar una respuesta concreta”, afirmó Pica.

El legislador remarcó que Río Negro cuenta con una de las leyes de Ficha Limpia más severas del país, ya que alcanza a cargos electivos, partidarios y del Poder Ejecutivo. “Aquellas personas que tengan una condena en segunda instancia por delitos dolosos no van a poder ser candidatas”, explicó, y detalló que en el caso de delitos contra la administración pública la inhabilitación es de 25 años posteriores al cumplimiento de la condena.

Pica también destacó el respaldo legislativo a la iniciativa y apuntó contra los sectores que votaron en contra. “Salvo el kirchnerismo, el resto de los bloques acompañó una decisión que busca transparentar el sistema político rionegrino”, sostuvo, y negó que la ley viole el principio de inocencia.

Finalmente, señaló que la norma ya está vigente y se aplicará en las próximas elecciones provinciales y municipales. “Ficha Limpia es una demanda clara de la sociedad: que solo personas honestas y sin problemas con la Justicia puedan representarnos”, concluyó.

Viedma, 21 de enero de 2026.